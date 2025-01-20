Помер чотириразовий чемпіон НХЛ, який боровся у цирку з ведмедем (фото)

У віці 93 років пішов із життя легендарний канадський хокеїст, чотириразовий володар Кубка Стенлі Марсель Бонін, повідомляє пресслужба НХЛ. Раніше інший володар Кубка Стенлі вчинив самогубство.

ВІДЕО ДНЯ

«Ми висловлюємо наші щирі співчуття сім'ї, друзям та колишнім товаришам за командою Марселя у цей скрутний момент», — йдеться у заяві.

З 1952 по 1962 рік форвард зіграв у НХЛ за «Детройт», «Бостон» та «Монреаль» 454 гри, закинувши 97 шайб і віддавши 175 гольових передач. У 1955-му хокеїст завоював Кубок Стенлі з «Ред Уінгз», а в період з 1958-го до 1960-го тричі поспіль виграв трофей у складі «Канадієнс». Він п'ять разів брав участь у матчі всіх зірок НХЛ.

Марсель Бонін чотири рази виграв Кубок Стенлі

РЕКЛАМА

До речі, Марсель Бонін був лідером не лише на хокейному майданчику, а й за його межами. Якось він навіть боровся з ведмедем.

«До міста Джолієтт приїхав великий цирк, і я боровся з ведмедем, — розповідав Марсель Бонін. — Хочете вірте, хочете ні, але Джо Луїс (легенда боксу у важкій вазі. - Авт.) був рефері, тому що він був готовий на все, щоб заробити гроші та сплатити податки. Вони запропонували 1000 доларів тому, хто зможе вкласти ведмедя. Я почав як боксер і завдав ведмедеві справжнього удару в щелепу. Але Луїс одразу сказав мені: „Гей, хлопче, ведмідь не боксер, він борець“. Я не боявся, але ведмідь все ж таки переміг мене».

РЕКЛАМА

Після дострокового завершення кар'єри в 1962 році через серйозну травму хребта Бонін працював поліцейським, інструктором зі стрільби з пістолета, а також працював у службі безпеки учнів у шкільній раді міста Джоллієт.

Марсель Бонін (праворуч) розмовляє з колишнім фотографом «Монреаль Канадієнс» Дені Бродером під час презентації книги «Легенди «Канадієнс» у 2009 році

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що чотириразовий володар Кубка Стенлі помер уві сні.

Фото NHL, The Canadian Press

279

Читайте нас у Facebook