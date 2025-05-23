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Помер чемпіон та володар Кубка СРСР у складі «Динамо» Лобановського (фото)
На 68-му році життя помер колишній футболіст київського «Динамо» та збірної Радянського Союзу Олександр Бережний, повідомляє офіційний сайт столичного клубу. Раніше не стало легендарного футболіста «Динамо» та тренера збірної України Анатолія Конькова.
Майбутній підопічний Валерія Лобановського виріс у Суходільську Ворошиловградської (нині Луганської) області. Перші кроки у футболі півзахисник робив у ДЮСШ Краснодона та «Зорі». 1976 року Бережний перейшов до київського «Динамо», у складі якого відіграв чотири сезони.
У футболці столичного клубу Олександр став чемпіоном Радянського Союзу (1977 року) і завоював Кубок СРСР (1978-го). Його двічі включали до списку 33 найкращих гравців союзної першості (1978-го — під першим номером і 1977-го — під третім). У складі юніорської збірної Радянського Союзу Бережний у 1976 році став чемпіоном Європи. А за першу команду СРСР динамівець зіграв 14 матчів.
1981 року Олександр Бережний перейшов до сімферопольської «Таврії», але незабаром був дискваліфікований після жахливої ДТП, в якій загинули його партнери по команді Сергій Тунік та Віктор Корольов, а він сам дивом вижив.
Після завершення кар'єри футболіст жив у Києві, де, зокрема, працював дитячим тренером у ДЮСШ «Зірка».
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер ексфутболіст «Динамо», який брав з Лобановським чемпіонський титул і Кубок СРСР .
Фото із соцмереж69
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