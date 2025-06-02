Хоче бути першим: стала відомою «дивна» причина, чому Леонардо Ді Капріо вирішив одружитися

Майже відразу після того, як Вітторія Черетті знялася топлес для французького Vogue, наречений моделі, актор Леонардо Ді Капріо заявив про бажання одружитися з нею.

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Але насправді не фото в «стилі ню» вплинула на рішення Лео, розповів ЗМІ інсайдер.



Поспіх зірки «Титаніка», за його словами, обґрунтований не лише почуттями, а й суперництвом з Бредлі Купером. За словами інсайдера, між Купером й Ді Капріо, часто виникають «дурнуваті» змагання через те, у кого кращий будинок, більша машина, красивіша дівчина.

«Для нього дуже важливо нарешті побачити у Вітторії дружину — принаймні він так говорить. Багато хто вважає, що справа не тільки у романтичних стосунках, а й у тому, що відбувається між Бредлі та Джіджі. Ходять чутки, що Бредлі ось-ось одружується з Джіджі, і, без сумніву, Лео теж їх чув», — поділився інсайдер.

Раніше Ді Капріо та Купер були друзями. Проте після того, як Бредлі почав зустрічатися з Джіджі Хадід, їхнє спілкування зійшло нанівець. Адже ще у 2022 році ходили чутки, що у Джіджі та Лео роман.

«Дружба вже не та, що раніше, тому що Джіджі прийшла та зіпсувала настрій, адже вони обоє з нею зустрічалися, і, очевидно, її роман з Лео закінчився не дуже добре. Вона звинуватила Лео у тому, що він її використав», — додало анонімне джерело.

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При цьому варто зазначити, що Ді Капріо, видно, справді любить Черетті. Друзі актора відзначають, що він вперше за багато років серйозно почав говорити про весілля. Він нарешті побачив у своїй супутниці не просто чарівну дівчину, а ту, з якою хоче бути разом.

Вітторія теж готова перевести їхні стосунки на наступний рівень, і чекати вічно вона не стане. Черетті вже натякнула обранцеві, що якщо він не готовий до кроку вперед, їй доведеться переглянути свої пріоритети. Лео погодився з коханою, що стало великим сюрпризом для оточення, адже раніше Ді Капріо уникав будь-яких зобов'язань.

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До того ж останнім часом актор помітно змінився — схуд, пофарбував волосся та бороду. Інсайдери розповідають, що робить він це також через страх втратити молоду кохану.

Зазначимо, що Ді Капріо та Вітторія Черетті зустрічаються вже два роки. Для затятого холостяка це справді довгий термін. Крім того, моделі нарешті вдалося зруйнувати «закон 25» — за неофіційним «правилом Лео» він ніколи не зустрічався з жінками старшими за цей вік, а Вітторії вже 26 років. А нещодавно стала з'являтися інформація про те, що актор уже готовий одружитися зі своєю коханою і має намір зробити це якнайшвидше.

Нагадаємо, давня подруга Ді Капріо Кейт Вінслет вже давно закликала актора залишити свій холостяцький спосіб життя й зробити наступний крок зі своєю нинішньою дівчиною, моделлю Вітторією Черетті.

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