Одружися нарешті: Кейт Вінслет хвилюється за Леонардо Ді Капріо

Кейт Вінслет і Леонардо Ді Капріо, улюблені зірки «Титаніка», товаришують багато років. Згідно з джерелами, близькими до актриси, Вінслет закликала Ді Капріо залишити свій холостяцький спосіб життя позаду і зробити наступний крок зі своєю нинішньою дівчиною, моделлю Вітторією Черетті, пише Marca.

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«Кейт відчуває велику любов до Лео і вірить, що він був би чудовим чоловіком і батьком, — розповіло джерело. — Вона вважає, що його вагання викликані страхом зобов’язань. Вона бачила, як він говорив про шлюб з попередніми подругами, але потім відмовлявся, і вона стурбована тим, що він може повторити ту саму модель з Вітторією».

Вінслет, яка одружена з Едвардом Абелем Смітом з 2012 року, вважає, що Черетті позитивно вплинула на Ді Капріо. Він поставив на перше місце своє здоров’я і, здається, перебуває у чудовій формі, на що звернула увагу акторка.

«Лео говорив з Кейт про те, наскільки особлива Вітторія, і очевидно, що вона виявила в ньому найкраще, — додало джерело. - Одна з причин, чому їхня дружба працює так добре, полягає в тому, що Кейт не боїться бути з ним чесною».

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За ці роки Лео заслужив репутацію одного з найпривабливіших холостяків у світі. Багато хто задається питанням, чи Лео коли-небудь заспокоїться. Зараз Лео зустрічається з 26-річною італійською моделлю Вітторією Черетті.

Нагадаємо, що вони познайомилися на прем’єрі його фільму «Вбивці квіткового місяця» у 2023 році під час Каннського кінофестивалю.

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