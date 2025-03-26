Гра надто затягнулася: Вітторія Черетті знялася топлес для Vogue і вперше розповіла про стосунки з Леонардо Ді Капріо

Італійська супермодель Вітторія Черетті, яка всупереч всьому вирішила стати «місис Ді Капріо», знялася для обкладинки французького видання Vogue і чи не вперше прокоментувала стосунки з голлівудським актором.



Для обкладинки Вітторія позувала топлес у білих колготках Louis Vuitton та золотих прикрасах. На зйомці модель також приміряла образи Chanel, Gucci та Alaia.

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В інтерв'ю модель не назвала імені свого бойфренда, але відомо, що з 2023 вона зустрічається з Леонардо Ді Капріо. Вітторія розповіла, що вони познайомилися у Мілані, але вона вважає за краще «не вдаватися до подробиць». Найвідоміший фільм у кар'єрі Ді Капріо, «Титанік», Черетті назвала «культовим».

Вона також наголосила, що її не цікавить визнання через роман із відомою людиною, а не за свої заслуги, і її дратує термін «дівчина такого-то».

«Як тільки ви вступаєте у стосунки з кимось, у кого більше прихильників, ніж у вас, ви стаєте його „дівчиною“ або „хлопцем“. І це може дуже дратувати. Раптом люди починають говорити про вас як про дівчину такого-то і такого-то, яка була колишньої такої-то і такої-то. Так погано думати», — сказала вона.

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На питання чи ревнує Вітторія Леонардо, перебуваючи у стосунках «з одним із найбажаніших холостяків у світі», вона відповіла: «Цьому можна навчитися. Якщо те, що ви відчуваєте, реально, якщо ви знаєте, що любите одне одного, то немає причин для занепокоєння. Адже любов захищає вас і надає впевненості».

Леонардо Ді Капріо, який теж має італійське коріння, і Вітторію Черетті нерідко бачать папараці, але у світ вони разом поки не виходять. У мережі активно обговорюють цей роман, адже вважається, що Вітторії вдалося «зруйнувати прокляття». До неї актор довгі роки не зустрічався з дівчатами віком від 25 років — як тільки їм виповнилося 26, а то й 25, він розлучався з ними.

Через це над Ді Капріо постійно жартували, і над Черетті теж: всі думали, що він розлучиться з нею, як тільки їй виповниться 26 років.

Черетті також розповіла в інтерв'ю про початок свого кар'єрного шляху. Майбутня супермодель мала чудове дитинство: вона росла в простій італійській родині у сімейному будинку на березі озера, де грала з однолітками «без телефонів і айпадів»: «Я ніколи не грала в „Барбі“. Я проводила години у своїй кімнаті, одна, з машинками мого брата. І вела багато щоденників».

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У 14 Вітторія вже почала працювати моделлю і «дуже швидко подорослішала».

«Іноді я забуваю, що мені лише 26 років», — зізналася Черетті.

Кар'єра Вітторії почалася з конкурсу Elite Model Look, куди вони з двоюрідними братами та сестрами «жартома» відправили її фотографії.

«Було літо, ми побачили рекламу в журналі, що валявся в будинку, і ми з кузенами подумали: ось конкурс, у нас є фотоапарат, давайте пограємо у фотографа і модель! Ось так все і почалося. Це була гра. Ми зробили ці фотографії і показали їх моїй мамі, яка сказала: «Можливо, ви жартуєте, але мені щойно зателефонували з агенції!» — розповіла Вітторія.

Черетті зізналася, що тоді вона була надто малою і боялася конкуренції.

«Коли мама повела мене на перший відбір, ми вже збиралися розвернутися. Там було 500 чудових дівчат, високих, на підборах, всі блондинки, вже схожі на моделей. А я виглядала як дитина. Але мій нинішній агент у Мілані, Оленка, ледь не силоміць розвернула нас: «Нікуди не йдіть, на нас чекає успіх!»— додала відома модель.

До зустрічі з Ді Капріо Вітторія встигла увійти до списку найуспішніших моделей у світі: вона ходила подіумом практично для всіх відомих модних будинків і знімалася для головних модних журналів.

Черетті вперше потрапила на обкладинку Vogue у 18 років, а з накопичень насамперед купила нерухомість для матері.

«Перед тим як купити собі будинок (в італійській сільській місцевості), я купила дещо для своєї мами. Я жила в Нью-Йорку, ще вчилася — і поклялася собі, що моя перша велика покупка буде для неї», — розповіла Вітторія.

Зараз модель живе між Італією та Лос-Анджелесом і найбільше любить повертатися на батьківщину, щоб проводити час з батьками та собаками. Через десять років Вітторія мріє, що буде жити розміреним життям десь в оточенні сонця та природи.

«Я бачу себе серед зелені, я живу спокійним життям, і не подорожую занадто багато — тільки якщо мені самій цього хочеться — з дітьми та собаками, десь на сонці», — мріє вона.

У 2022 році Вітторія висміяла Лілі-Роуз Депп за її міркування про те, як важко дітям зірок пробиватися кар'єрними сходами. Тоді Черетті зазначила, що діти зі зв'язками часто посідають місця тих, хто виборює свою кар'єру самостійно.

«Ти годинами чекаєш на примірку або кастинг тільки для того, щоб побачити, як дитина зі зв'язками проходить повз вас, з теплого сидіння свого „мерседеса“ зі своїм водієм/другом/помічником/агентом, які піклуються про його психічний стан», — писала модель.

З 2020 по 2023 рік Вітторія була одружена з діджеєм Маттео Міллері, який, за чутками, зараз зустрічається з екскоханою Ілона Маска, співачкою Граймс.

Кейт Вінслет, яка товаришує з Леонардо Ді Капріо з часів «Титаніка», вважає, що Черетті позитивно вплинула на Ді Капріо. Він поставив на перше місце своє здоров’я й зараз перебуває у чудовій формі. Вінслет закликала Ді Капріо залишити свій холостяцький спосіб життя й зробити наступний крок з Вітторією.

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