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Favbet Foundation та FAST навчають рятувати життя: новий етап тренінгів для учнів спортивного ліцею
У сучасних реаліях володіння базовими навичками домедичної допомоги — не перевага, а життєво необхідна компетенція. Саме тому черговий етап тренінгу від FAST у партнерстві з благодійним фондом Favbet Foundation відбувся у Київському спортивному ліцеї. Програма навчання — курс Complex, розроблений для максимальної практичної підготовки до дій у критичних ситуаціях.
Complex — це інтенсив, що охоплює ключові знання та навички, які можуть стати вирішальними у перші хвилини після надзвичайної ситуації. Учасники не лише дізналися, як діяти у випадках загрозливих для життя станів, а й відпрацювали навички, що допоможуть зберігати холодну голову там, де кожна секунда має значення.
«Навички надання першої допомоги має опанувати кожен. Особливо важливо забезпечити таке навчання для молоді та тих, хто щодня з нею працює. Ми раді, що завдяки підтримці партнерів маємо змогу реалізовувати ці ініціативи: з початку року проводимо тренінги для спортивної спільноти, а нещодавно розпочали навчання у спортивних навчальних закладах. Щодня ми робимо світ безпечнішим», — зазначила директорка FAST Євгенія Згурова.
Під час практичних занять ліцеїсти навчилися:
• оцінювати стан постраждалого та викликати швидку допомогу правильно;
• зупиняти критичну кровотечу за допомогою турнікета, прямого тиску або тампонування;
• проводити серцево-легеневу реанімацію та користуватися автоматичним зовнішнім дефібрилятором;
• надавати допомогу людині без свідомості, у разі епілептичного нападу, інфаркту чи інсульту, а також при травмах хребта, кровотечах і навіть коли людина вдавилася.
«Це — більше, ніж просто тренінг. Це — інвестиція в стійкість, відповідальність і культуру безпеки, яка формується в серці українського спорту. Ми віримо, що спортсмени мають бути не лише сильними фізично, а й готовими діяти у критичних ситуаціях. Знати, як врятувати життя — така ж важлива навичка, як техніка гри чи витривалість. Саме тому ми підтримуємо цей проєкт і прагнемо масштабувати його», — зазначив Андрій Матюха, президент фонду Favbet Foundation.
Ініціативу реалізує FAST Перша допомога і спецпідготовка за підтримки Favbet Foundation — фонду, що системно інвестує в розвиток спорту, освіти та здоров’я в Україні. Завдяки цій співпраці сотні спортсменів по всій країні вже отримали знання, які можуть врятувати життя.12
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