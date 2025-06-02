Передбачення Баби Ванги на червень 2025 року: які зміни можуть потрясти світ

Містична болгарська пророчиця Баба Ванга, також відома як «балканський Нострадамус», продовжує викликати інтерес у всьому світі навіть через два десятиліття після її смерті. Звичайно, не тільки через передбачення шлюбу Пугачової і Кіркорова, але й через те, що багато її пророцтв збулося.

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Про це пише видання Made in Vilnius.

До того ж червень 2025 року, судячи з тлумачень праць та свідчень її послідовників, може стати поворотним моментом як у політичному, так і в природному плані.

Геополітична напруженість та несподівані угоди

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На думку шанувальників Ванги, червень 2025 може принести суттєві зміни у відносинах між світовими державами. Кажуть, що вона згадала «несподівану мирну угоду між тими, хто довгий час перебував по різні боки барикад». Деякі пов'язують цей натяк із можливим проривом у конфлікті між Україною та Росією, інші — із напруженістю між Японією та Китаєм.

Ванга також передбачила, що «одна велика держава раптово змінить курс і звернеться назад», що можна було б витлумачити як повернення до політики ізоляціонізму в деяких західних країнах.

Кліматичний хаос та попередження природи

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Червень, за словами провидиці, не обійдеться без природних явищ. Кажуть, що Ванга попереджала про «водяний шторм, якого не впізнають ні старе, ні нове», що могло вказувати на незвичайне та дуже сильне кліматичне явище. Метеорологи та послідовники Ванги інтерпретують це як попередження про супертайфуни чи раптові повені в Азії чи на узбережжях Сполучених Штатів.

У деяких джерелах також згадується можливе «вогняне курне небо», яке сучасні коментатори пов'язують зі сценарієм виверження вулканів чи масштабних лісових пожеж.

Технологічний прорив чи небезпека?

Ще одна інтерпретація, що інтригує, пов'язана з технологіями. Кажуть, що Ванга передбачила: «Людина торкнеться творіння Бога і зрозуміє, що може керувати тим, чого йому ніколи не стосувалося». Деякі бачать у цьому натяк на прорив у сфері штучного інтелекту чи навіть спроби маніпулювати генетикою.

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Цікаво, що в міру того, як останніми роками прискорювалися розробки в галузі штучного інтелекту та дослідження в галузі редагування генів, ці фрагменти пророцтв набували все більш актуального відтінку.

Чи справдяться слова Ванги?

Як завжди, пророцтва Ванги викликають суперечки: одні вірять у їхню містичну силу, інші сприймають їх як поетичні метафори, які можна застосувати до будь-якої події. Однак багато з її минулих передбачень (наприклад, прогноз атак 2001 вересня 11 року або цунамі 2004 року в Азії) залишили безмовними навіть скептиків.

Хоча поки неясно, що на нас чекає у червні, спадщина Баби Ванги служить нагадуванням: світ постійно змінюється, і часом голоси з минулого можуть підказати більше, ніж здається на перший погляд.

Нагадаємо, що одне з пророцтв Баби Ванги на 2025 рік вже збулося.

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