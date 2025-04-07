Збулося передбачення Баби Ванги на 2025 рік: про що попереджала провидиця

Легендарна болгарська провидиця Баба Ванга, яка передбачила не тільки знайомство Філіпа Кіркорова з Аллою Пугачовою, але й низку катаклізмів у недалекому майбутньому, точно попередила про руйнівні землетруси, які прокотилися по всьому світу з початку квітня.



Йдеться про страшні землетруси у М’янмі та Таїланді, пише британське видання The Mirror.



Видання нагадує, що крім у М’янми та Таїланду, від землетрусу постраждала також Океанія, де сила землетрусу набула магнітуди 7,1, що призвело до дуже потужного цунамі.

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Крім того, журналісти з острахом згадують, що серед інших прогнозів, зроблених на 2025 рік, ворожка стверджувала, що чума може охопити земну кулю, а світ може вступити в контакт з інопланетянами.

Поряд зі своїми передбаченнями щодо кліматичних криз, Баба Ванга також передбачила, що Європу потрясе руйнівна війна та всесвітня економічна катастрофа.

У виданні зазначають, що раніше Баба Ванга точно передбачила теракт 11 вересня 2001 року у США, смерть принцеси Діани та піднесення Китаю (про це вона говорила ще у 1996 році).

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Також британці констатують, що слова Ванги збігаються з передбаченнями іншого відомого пророка — Нострадамуса.

Нострадамус передбачив похмуру долю на цей рік, попереджаючи, що Англія побачить, що «жорстокі війни» вибухнуть з «її флангів».

Зазначимо, що передбачення Ванги сягають до 5079 року, коли, як вона вважала, настане кінець світу. Ванга також заявляла, що до 2043 року в Європі пануватиме мусульманське правління, а комунізм пошириться світом у 2076 році.

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Також вона очікувала, що до 2028 року люди почнуть освоювати Венеру.

Раніше «ФАКТИ» писали, що Ванга передбачала у 2025 році революцію у росії. Але, на жаль, поки що це пророцтво не збулося.

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