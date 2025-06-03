Україна переписала правила війни: ЗМІ про спецоперацію «Павутина»

Україна знову переписала правила ведення війни. Російське командування було шоковане, коли українці здійснили раптовий напад на п'ять російських авіабаз, розташованих далеко від фронту, — дві з них за тисячі кілометрів, пише The Washington Post.

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Серед російських літаків, які були уражені, — бомбардувальники Ту-95 і Ту-22, а також літаки раннього попередження та управління А-50, аналогічні американським AWAC.

Не дивно, що російські військові блогери поспішили порівняти недільну операцію з нападом японців на Перл-Харбор 84 роки тому. Ця аналогія є недоречною, оскільки напад на Перл-Харбор ознаменував початок нової війни, а напад на аеродроми росії був просто черговою спробою українців захиститися від агресії, розпочатої путіним, йдеться у статті.

Але аналогія може мати сенс у тому, що обидва напади можуть сигналізувати про застарілість колись домінуючих систем озброєння: лінкорів — у 1941 році, пілотованих літаків — сьогодні. Рої українських дронів, виробництво яких, ймовірно, коштувало загалом десятки тисяч доларів, змогли завдати збитків на мільярди доларів найсучаснішим літакам росії.

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При цьому українці виявили вразливість, яка повинна позбавити сну всіх генералів світу. Якщо українці змогли підкрастися з дронами так близько до основних авіабаз у такій державі, як росія, що завадить китайцям зробити те ж саме з авіабазами США? Або пакистанцям — з індійськими авіабазами? Або північнокорейцям — з південнокорейськими авіабазами?

Військові, які вважали, що забезпечили безпеку своїх авіабаз за допомогою електрифікованих огорож і вартових постів, тепер змушені будуть зважати на загрозу з повітря, яку становлять дешеві, повсюдні дрони, що легко модифікуються для військового використання. Це вимагатиме значних інвестицій у системи протидії дронам. Витрата грошей на традиційні пілотовані системи озброєння дедалі більше здається марною, як і витрати на кавалерію у 1930-х роках.

Операція «Павутина» не буде вирішальним ударом по російській армії, так само як атака на Перл-Харбор не була вирішальним ударом по американській армії. Але так само, як Перл-Харбор продемонстрував, що Японія буде набагато грізнішим ворогом, ніж очікувала більшість західних країн, недільна атака ще раз показує, що українці виявляються набагато стійкішими й пристосованими бійцями, ніж хто-небудь міг передбачити до початку повномасштабного вторгнення росії понад три роки тому, йдеться у статті.

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Операція «Павутина» була блискучим і сміливим ходом, щоб компенсувати той факт, що в України закінчуються боєприпаси для систем протиповітряної оборони Patriot, а президент Дональд Трамп, схоже, не має наміру надсилати заміну. Європейські країни намагаються допомогти, але Patriot не вистачає. Замість того, щоб просто намагатися збивати російські ракети в польоті, українці придумали, як вивести з ладу літаки, які запускають ракети, поки вони стоять на злітно-посадковій смузі.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як в Європі відреагували на масштабний напад України на військові бази рф.

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