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Україна переписала правила війни: ЗМІ про спецоперацію «Павутина»
Україна знову переписала правила ведення війни. Російське командування було шоковане, коли українці здійснили раптовий напад на п'ять російських авіабаз, розташованих далеко від фронту, — дві з них за тисячі кілометрів, пише The Washington Post.
Серед російських літаків, які були уражені, — бомбардувальники Ту-95 і Ту-22, а також літаки раннього попередження та управління А-50, аналогічні американським AWAC.
Не дивно, що російські військові блогери поспішили порівняти недільну операцію з нападом японців на Перл-Харбор 84 роки тому. Ця аналогія є недоречною, оскільки напад на Перл-Харбор ознаменував початок нової війни, а напад на аеродроми росії був просто черговою спробою українців захиститися від агресії, розпочатої путіним, йдеться у статті.
Але аналогія може мати сенс у тому, що обидва напади можуть сигналізувати про застарілість колись домінуючих систем озброєння: лінкорів — у 1941 році, пілотованих літаків — сьогодні. Рої українських дронів, виробництво яких, ймовірно, коштувало загалом десятки тисяч доларів, змогли завдати збитків на мільярди доларів найсучаснішим літакам росії.
При цьому українці виявили вразливість, яка повинна позбавити сну всіх генералів світу. Якщо українці змогли підкрастися з дронами так близько до основних авіабаз у такій державі, як росія, що завадить китайцям зробити те ж саме з авіабазами США? Або пакистанцям — з індійськими авіабазами? Або північнокорейцям — з південнокорейськими авіабазами?
Військові, які вважали, що забезпечили безпеку своїх авіабаз за допомогою електрифікованих огорож і вартових постів, тепер змушені будуть зважати на загрозу з повітря, яку становлять дешеві, повсюдні дрони, що легко модифікуються для військового використання. Це вимагатиме значних інвестицій у системи протидії дронам. Витрата грошей на традиційні пілотовані системи озброєння дедалі більше здається марною, як і витрати на кавалерію у 1930-х роках.
Операція «Павутина» не буде вирішальним ударом по російській армії, так само як атака на Перл-Харбор не була вирішальним ударом по американській армії. Але так само, як Перл-Харбор продемонстрував, що Японія буде набагато грізнішим ворогом, ніж очікувала більшість західних країн, недільна атака ще раз показує, що українці виявляються набагато стійкішими й пристосованими бійцями, ніж хто-небудь міг передбачити до початку повномасштабного вторгнення росії понад три роки тому, йдеться у статті.
Операція «Павутина» була блискучим і сміливим ходом, щоб компенсувати той факт, що в України закінчуються боєприпаси для систем протиповітряної оборони Patriot, а президент Дональд Трамп, схоже, не має наміру надсилати заміну. Європейські країни намагаються допомогти, але Patriot не вистачає. Замість того, щоб просто намагатися збивати російські ракети в польоті, українці придумали, як вивести з ладу літаки, які запускають ракети, поки вони стоять на злітно-посадковій смузі.
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