Рупор фармвиробників? Версія ЗМІ про те, що ховається за боротьбою нардепа Кузьміних за доступні ліки

Обвинувачений у хабарництві народний депутат Сергій Кузьміних продовжує активно впливати на законодавчі процеси у фармацевтичній сфері, просуваючи ініціативи, які, очевидно, підіграють одному фармацевтичному гіганту, пише «Телеграф».

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«Виробників існуюча модель цілком влаштовує. З 1 березня кошти, якими вони були змушені ділитися з аптеками через маркетингові договори, суттєво підвищили маржинальність бізнесу. Правда, самі вони утримуються від гучних заяв. Рупором їхніх інтересів виступає нардеп Сергій Кузьміних. Він регулярно робить заяви про шкоду маркетингових угод та адвокатує існуючу регуляторну модель», — пише у своєму матеріалі «Телеграф».

Попри кримінальне провадження за фактом отримання неправомірної вигоди за лобіювання інтересів компанії, що займалася поставками медичного обладнання для лікарень, Сергій Кузьміних залишається членом Комітету ВР з питань здоров’я нації.

«З одного боку, це виглядає природно, оскільки він очолює підкомітет з питань фармації та фармацевтичної діяльності Комітету Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування. З іншого, — пікантності його активній участі додає незавершена кримінальна справа, яка слухається у Вищому антикорупційному суді. У 2022 році детективи НАБУ впіймали депутата на гарячому. Він нібито отримав хабаря у розмірі 558 тис. грн за сприяння у підписанні контрактів між приватними компаніями та лікарнею на Житомирщині», — пише «Телеграф».

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Саме в межах діяльності комітету нардеп останні понад пів року ініціює та просуває рішення, які подає під виглядом боротьби за зниження цін на ліки. Зокрема, мова йде про введення нових регуляторних норм, які суттєво обмежують можливості аптечних мереж щодо укладення маркетингових договорів, обмеження націнок аптек та дистриб'юторів тощо. Однак, законодавчі та регуляторні ініціативи нардепа жодним чином не стосуються виробників. Наприклад, Кузьміних повністю ігнорує будь-які пропозиції щодо перевірок чи обмежень націнок виробників ліків, які, за даними досліджень Proxima Reserch, формують понад 70% ціни лікарського засобу.

Експерти фармацевтичної галузі неодноразово вказували на те, що такий підхід до регулювання фармацевтичного ринку призведе до монополізації доступу до фактичного знищення аптечних мереж та у підсумку здорожчання препаратів для пацієнтів.

Як свідчать дописи на сторінці Кузьміних у Facebook, нардеп неодноразово виступав із заявами про зниження цін на ліки.

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Крім того, на засіданнях профільних робочих груп, які обговорювали новий порядок маркетингових послуг, Кузьміних відстоював збереження обмежень, попри аргументи учасників ринку про те, що заборона маркетингу виявилася неефективною і насправді завдяки їй виробники змогли зберегти свої надприбутки, знизивши ціни всього на кілька позицій своїх товарів.

Нагадаємо, Кузьміних знаходиться під заставою на суму 49 тисяч 600 гривень. Він продовжує брати участь у формуванні державної політики. Наразі ця справа слухається в суді, а сторона захисту, як пишуть УНН, всіляко намагається затягнути розгляд.

Раніше повідомлялося, що вартість вітчизняних ліків не знизилася, попри заборону маркетингових договорів.

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