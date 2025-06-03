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Стиль життя

Ніколи не ставте букет квітів в оселі поруч із фруктами: що може статися

22:28 3 червня 2025
Букет квітів у вазі. Фото Ольги Сметанської, «ФАКТИ»

Літо — чудовий час квітів. Букет в оселі створює особливий настрій. Він нагадує нам про красу навколишньої природи. Але як же сумно, коли квіти раптом в'януть. Проте є чимало способів продовжити їм життя. Один з них — не ставити букет поряд з фруктами, оскільки речовини, що виділяють плоди, можуть бути згубними для квітів.

Щодня міняйте воду. Частина стебла, занурена в неї, має бути вільна від листя. Також флористи рекомендують періодично оновлювати зріз рослини.

Купуючи квіти, звертайте увагу на ступінь їхньої свіжості. Свіжозрізані квіти, зрозуміло, простоять у вазі довше. Про рівень свіжості вам розповість стан пелюсток та листя. Якщо квіти не першої свіжості, це може маскуватися за допомогою декору, тому будьте уважні. Іноді в композиції можна навіть виявити квіти з пошкодженим стеблом.

Щодо троянд, то флористи кажуть, що ця квітка любить прохолоду. Коли в приміщенні дуже спекотно, троянди швидко в'януть.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про секрети вибору вази для квітів.

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Читайте також: Як вибрати букет для людини, яка має все?

Фото Ольги Сметанської

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