У Запоріжжі лікарі наживалися на поранених військових: кіберполіція розкрила шахрайську схему

Якщо в Одесі правоохоронці викрили шахрайську схему, яку використовував військовослужбовець ТЦК та СП, наживаючись на військовозобов'язаних, то у Запоріжжя хитру оборудку придумали медики.

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Оперативники кіберполіції Запоріжжя та слідчі ГУНП області з' ясували, що завідувач хірургічного відділення одного з медзакладів та двоє лікарів, які йому підпорядковувалися, наживалися на поранених бійцях, надаючи фіктивні послуги та привласнюючи бюджетні кошти, передбачені на лікування.

В 2023 році, використовуючи особисті облікові записи у медичній інформаційній системі, медики внесли до електронної системи охорони здоров’я понад 2 тисячі фіктивних відомостей про проведення медичних процедур для понад 1200 поранених військовослужбовців, які перебували в медзакладі.

Кіберполіцейські звернули увагу на те, що дати доставки поранених до лікарні не збігалися з датами надання їм медичних послуг.

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«Такі протиправні дії призвели до надходження коштів на рахунок лікарні. Спричинені збитки державному бюджету в особі Національної служби здоров’я України перевищують 430 тисяч гривень», — йдеться у повідомленні.

Фігурантам кримінального провадження повідомлено про підозри за ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 362 (Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї) та ч. 2 ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Санкції статей — до шести років тюрми з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

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Раніше правоохоронці затримали шантажистів, які на Житомирщині вимагали у пораненого військового три тисячі доларів.

Фото кіберполіції

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