Олександр Швець святкує 70-річчя: вітаємо відомого українського журналіста

Сьогодні головний редактор газети «ФАКТИ та коментарі» Олександр Юхимович Швець відзначає 70-річний ювілей. Його професійний шлях — це десятиліття наполегливої праці, високих стандартів журналістики та відданості читачам. Завдяки його керівництву «ФАКТИ» стали одним із найавторитетніших видань України, а його професіоналізм відзначений численними нагородами, зокрема Орденом «За заслуги» I та II ступеня.

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З 1997 року Олександр Швець очолює редакцію «ФАКТІВ», а до цього був головним редактором газет «Київські відомості» та «Всеукраїнські відомості». Крім того, він був одним із перших журналістів, хто у 1986 році готував репортажі із зони ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, а під його керівництвом редакція «ФАКТІВ» разом із читачами зібрала понад мільйон доларів на обладнання для нейрохірургічних операцій, що врятувало тисячі життів.

Колеги Олександра Юхимовича щиро вітають ювіляра та висловлюють глибоку повагу за його внесок у журналістику. Ми бажаємо миру, міцного здоров’я та невичерпної енергії.

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З 70-річчям, Олександре Юхимовичу! Нехай ця знакова дата стане початком для нових звершень!

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