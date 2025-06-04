«Схема Шабуніна»: Володимир Бойко про те, як антикорупціонер скористався фіктивною мобілізацією, а тепер її критикує

Керівник Центру протидії корупції Віталій Шабунін, який раніше скористався схемою фіктивної мобілізації для зупинки розгляду власної кримінальної справи у суді, тепер критикує застосування цієї ж схеми корупціонерами.

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Про це пише журналіст Володимир Бойко.

«Схема Шабуніна» полягає в тому, що підозрюваний/обвинувачений домовляється з командиром якоїсь військової частини й фіктивно мобілізується. А слідчому або в суд адвокат «мобілізованого» подає клопотання про зупинення провадження — аж доки або війна закінчиться, або сплине строк притягнення до кримінальної відповідальності", — пише Бойко.

За його даними, уперше ця схема була використана юристкою ЦПК у справі про побиття Шабуніним блогера Філімоненка у червні 2017 року.

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Так, у червні 2023 року адвокатка Шабуніна подала до суду клопотання про припинення розгляду справи, оскільки обвинувачений нібито мобілізувався до батальйону ТрО, перебуває на фронті, живе в окопах і не може прибути до Києва для участі в судовому засіданні. Таке затягування часу давало можливість згодом закрити справу у звʼязку із завершенням строків давності.

Бойко відзначає, що спочатку Дніпровський районний суд задовольнив це клопотання, але через рік відновив розгляд справи. «Суд виявив, що ні на якому фронті військовослужбовець за мобілізацією Шабунін ніколи не був, натомість проживає в Києві, пиячить у столичних генделиках і ухиляється від військової служби», — зазначає журналіст.

Наступне засідання суду призначене на 10 червня 2025 року.

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«Після того, як „схема Шабуніна“ відносно самого Шабуніна не спрацювала, ухилянт Шабунін прозрів і став на всі заставки критикувати „схему Шабуніна“, яку придумала активістка ЦПК Щербан. Бо, виявляється, самому Шабуніну фіктивно мобілізуватись заради зупинення кримінального провадження можна, а іншим — зась», — пише Бойко.

Нагадаємо, ДБР підозрює комбата київської Тероборони, де фіктивно служив Шабунін і отримував «бойові», у зловживанні службовим становищем. Командиру оголосили про підозру.

За даними ЗМІ, найближчим часом Шабуніну мають повідомити про підозру у справі про фіктивну службу в армії.

При цьому ДБР розслідує низку кримінальних справ щодо Шабуніна: зокрема, про ухилення від мобілізації, підробку документів НАЗК, незаконне використання гуманітарки та привласнення джипу Nissan Pathfinder.

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