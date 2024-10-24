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Шоу-бізнес

Як на початку карʼєри: Ірина Білик показала обличчя без макіяжу (фото)

13:21 25 жовтня 2024
Ірина Білик та Єгор Андрюшин

Відома українська співачка Ірина Білик, яка нещодавно заінтригувала своїх шанувальників незвичним подарунком, показала, який вигляд має без макіяжу. На своїй сторінці у соціальній мережі Ірина виклала відео, на якому її перевтіленням займається популярний візажист Єгор Андрюшин. Під хіт «Ми будем разом» з блондинки вона перетворюється на рудоволосу діву, яку памʼятають багато хто з шанувальників Білик ще з 90-х років.

«Макіяж від Єгора посилює красу чи приховує реальність? - поставила питання Ірина. - У чому його справжня сила?»

Фото Білик до макіяжу

Багато хто з коментаторів вирішив, що після макіяжу Ірина стала схожа на свою хрещеницю, співачку Аліну Гросу. А хтось навіть побачив у Білик Аллу Кудлай.

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«Моя улюблена пісня! — зізнався колишній чоловік Білик Діма Коляденко. — Та виконавиця цієї пісні!»

«О, Аліна Гросу», — написали у коментарях.

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«Гарно вийшло, чимось стали схожі на Аліну Гросу», — теж вирішили підписники.

«Памʼятаю Ірину Білик на початку 90-х — стрижка та колір волосся, як в цьому відео», — пригадали минуле.

«Як гарно, Іринка, Вам личить такий колір волосся, як на початку кар'єри, — написали у коментарях. — Красуня з мінімумом макіяжу на початку, і в фіналі в другому образі».

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«Алла Кудлай», — несподівано вирішили дописувачі.

Раніше співачка заінтригувала своїх шанувальників фото з колишнім коханим.

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