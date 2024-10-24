Як на початку карʼєри: Ірина Білик показала обличчя без макіяжу (фото)
Відома українська співачка Ірина Білик, яка нещодавно заінтригувала своїх шанувальників незвичним подарунком, показала, який вигляд має без макіяжу. На своїй сторінці у соціальній мережі Ірина виклала відео, на якому її перевтіленням займається популярний візажист Єгор Андрюшин. Під хіт «Ми будем разом» з блондинки вона перетворюється на рудоволосу діву, яку памʼятають багато хто з шанувальників Білик ще з 90-х років.
«Макіяж від Єгора посилює красу чи приховує реальність? - поставила питання Ірина. - У чому його справжня сила?»
Багато хто з коментаторів вирішив, що після макіяжу Ірина стала схожа на свою хрещеницю, співачку Аліну Гросу. А хтось навіть побачив у Білик Аллу Кудлай.
«Моя улюблена пісня! — зізнався колишній чоловік Білик Діма Коляденко. — Та виконавиця цієї пісні!»
«О, Аліна Гросу», — написали у коментарях.
«Гарно вийшло, чимось стали схожі на Аліну Гросу», — теж вирішили підписники.
«Памʼятаю Ірину Білик на початку 90-х — стрижка та колір волосся, як в цьому відео», — пригадали минуле.
«Як гарно, Іринка, Вам личить такий колір волосся, як на початку кар'єри, — написали у коментарях. — Красуня з мінімумом макіяжу на початку, і в фіналі в другому образі».
«Алла Кудлай», — несподівано вирішили дописувачі.
Раніше співачка заінтригувала своїх шанувальників фото з колишнім коханим.
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