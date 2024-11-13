Не схожа на себе: Оля Полякова потрапила під критику

Популярна співачка Оля Полякова, яка вразила відвертістю, заінтригувала новим образом. На своїй сторінці у соціальній мережі Оля виклала роботу відомого візажиста Єгора Андрюшина, який перетворив її з білявки на діву з блакитними очима та волоссям кольору бордо. Нагадаємо, нещодавно Полякова показувала образи, які створила спеціально для свята Хеллоуїн.

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«Нарешті ти натренувався на всіх «кицьках» українського шоу-бізнесу, — сказала Полякова, пояснюючи, чому так довго не йшла до Єгора. — Як вам новий образ?«

Багато хто з шанувальників артистки зауважив, що вона стала схожою на Надю Дорофєєву або Віку з «НеАнгелів». Але більшість вирішила, що Полякова дуже схожа зі своєю старшою донькою Марією.

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«На Дорофєєву так схожа», — вирішили у коментарях.

«Оля вже не схожа на себе, — вважають підписники. - Схожа на Віку з НеАнгелів»

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«Це просто! — поділилися враженнями. — Як бордо підкреслює ці два океани очей! Неймовірне перевтілення. Браво!»

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«Тепер з Машею, як дві сестрички, а не мама з донею», — написали шанувальники.

«Вау! Дуже яскраво! — були у захваті. — Вам личить! Трохи здається, що це ваша старша донька Маша у майбутньому».

Раніше доньку Полякової виключили з престижного музичного вузу.

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