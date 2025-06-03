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Повернення аптечних маркетингових платежів — це загроза для життя людей, — пацієнтські організації
Пацієнтські організації закликають не допустити повернення маркетингових контрактів в аптеках до завершення повноцінного впровадження нової моделі ціноутворення. За їхніми оцінками, цей процес триватиме щонайменше півтора року — і лише після цього можна робити висновки про ефективність нового закону.
«Маркетингові контракти не можуть бути відновлені, доки ми не побачимо, як механізми нового закону впливають на доступність і вартість ліків. Інакше це буде повернення до схеми, де пацієнт платить за чужий прибуток», — наголошують представники коаліції організацій, що захищають права хворих.
За словами голови Координаційної ради БО «100% Життя» Дмитра Шерембея, депутати чи чиновники, які наполягають на негайному поверненні маркетингових платежів, «діють в інтересах аптечних монополій та ставлять під загрозу життя мільйонів пацієнтів».
Організації закликають зберігати політичну відповідальність і не допустити, щоби національна фармацевтична реформа була зведена нанівець через кулуарний тиск гравців, які втратили надприбутки.
З 1 березня 2025 року в Україні запроваджено граничні ціни на 100 найпопулярніших ліків — задля покращення їх доступності для пацієнтів. Пізніше, у межах співпраці між МОЗ та вітчизняними виробниками, перелік лікарських засобів був розширений, а також запроваджено обмеження на оптові й роздрібні націнки. Окрім того, було скасовано обов’язкові маркетингові платежі для аптек. Усі ці зміни є частиною фармацевтичної реформи, ініційованої урядом та підтриманої Президентом України.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Кабмін обмежив торгівельну націнку на ліки.
Фото Pixabay22
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