Мріяв про донечку: на Донеччині в бою загинув машиніст з Нікополя

Рідні, близькі, друзі, побратими та небайдужі мешканці Нікополя провели в останню путь солдата Сергія Бондаренка. Відважному бійцю навіки 32, повідомляють у міській раді:

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«Сергій виріс у місті Марганець. Навчався у Запорізькому професійному ліцеї, де отримав кваліфікацію „помічник машиніста тепловоза“. Деякий час працював на залізниці, згодом одружився і разом із сім’єю переїхав до Нікополя. Тут трудився на заводі феросплавів. Сергій був високим і сильним чоловіком, але водночас — спокійним і врівноваженим. Його любили за доброту, чуйність, відповідальність і справедливість».

За словами земляків, Сергій любив життя, з радістю збирав друзів у себе вдома. Особливу любов дарував синові: грав з ним у футбол, навчав водити машину. Мріяв про донечку… Та всі плани знищила війна.

3 липня 2024 року Сергій Бондарекно став на захист України. Служив водієм відділення зв’язку батальйону безпілотних систем. Побратими знали його за позивним «Балу», поважали за надійність, людяність.

«26 травня 2025 року поблизу населеного пункту Торське Краматорського району Сергій загинув. Сталось це внаслідок ворожого артилерійського обстрілу. У нього залишилися мати, батько, дружина та син», — повідомили у міській раді.

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Раніше «ФАКТИ» писали про те, що у бою під Краматорськом загинув воїн зі Львівщини Дмитро Наконечнй.

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