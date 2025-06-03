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Ворожий безпілотник влучив у бронетранспортер: воїн зі Львівщини загинув у бою під Краматорськом
У Солонківській громаді попрощались із захисником Дмитром Наконечним. Він віддав своє життя за кожного з нас, за право жити у вільній і мирній Україні. У серпні йому мало виповнитись 38 років, повідомляють у пресслужбі громади.
«Дмитро служив у 5-й окремій штурмовій Київській бригаді, 2-му батальйоні. Більше двох років провів на фронті, боронячи Україну від ворога. Часто заходив до нас у сільську раду — щирий, спокійний, світлий… Таким і запам’ятається», — згадують про нього земляки.
Свій останній бій відважний воїн прийняв 25 травня 2025 року. Сталося це під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Яблунівка Краматорського району на Донеччині. Ворожий безпілотник влучив у бронетранспортер, у якому перебував захисник. Він загинув миттєво…
У полеглого героя залишилися дружина Ольга, дві донечки — Ангеліна та Дарина, мама — Катерина Георгіївна… Відспівали бійця в Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла у Львові.
Раніше «ФАКТИ» писали про смерть 32-річного бійця, за життя якого три місяці боролись лікарі.62
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