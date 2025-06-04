Знову невдача: Меган Маркл не змогла у своєму подкасті «розговорити» маму Бейонсе

Свого часу дружина принца Гаррі Меган Маркл сильно нервувала, так як не могла знайти гостей для свого подкасту «Сповідь жінки-засновниці». Але, схоже, знайти гостей — це лише половина справи — потрібно ще навчитися ставити цікаві питання під час розмови на камеру, пишуть зарубіжні ЗМІ.

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При цьому вони посилаються на бесіду Меган Маркл з Тіною Ноулз, матір'ю відомих співачок Соланж та Бейонсе.

Бейонсе і її мати

Днями Меган випустила свій останній, бонусний епізод як сюрприз для шанувальників. Проте цей епізод став жахливим завершенням подкасту, тому що вона знову робили ті ж помилки.

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У США всі добре знають, що Тіна Ноулз, яка нещодавно випустила свої мемуари «Матріарх», є вражаюче впливовим гостем, дочки яких домінували в музичній індустрії протягом десятиліть, як сольні виконавці, так і в групах. Її ідеї та досвід, а також її знання у перукарському бізнесі та музичній індустрії могли б надати реальної глибини розмови в той час, коли еліти музичної індустрії перебувають під пильною увагою.

Протягом усього фінального епізоду Меган щосили намагалася ефективно вести дискусію, але дуже часто зосереджувалась на власному бренді. Наприклад, порівнюючи термін придатності засобів для догляду за волоссям Тіни з її джемами або спрямовуючи початок розмов про Бейонсе на свій власний життєвий досвід, вона втрачала запропоновані можливості продовжити обговорення моментів, що інтригують.

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Зрозуміло, що основна увага в інтерв'ю Тіни Ноулз мала бути зосереджена на її власному життєвому досвіді та одержаних уроках, але Меган нічого не зробила, щоб залучити 311 мільйонів шанувальників Бейонс у соціальних мережах.

Звичайно, Тіна торкалася дитинства своєї дочки і пояснювала, як суперзірка могла стати перукарем після того, як виросла, спостерігаючи, як її мама працює в салоні, що інтригує, знаючи шлях, який вона зрештою обрала.

«Слухаючи кожен епізод „Сповіді жінки-засновниці“, я описала б Меган як надміру захоплену собою. Ми чули безліч одних і тих же історій про Меган Маркл з тих пір, як вона покинула королівську родину в 2020 році — від її документальних фільмів на Netflix до інтерв'ю з Опро Вінфрі, шанувальники Сассекса хочуть нової інформації, а не повторювати одні й ті ж історії», — так оцінила її роботу одна з слухачок.

Незважаючи на явний потенціал Тіни Ноулз для підвищення рівня епізоду, інтерв'юер не змогла виявити її найпереконливіші історії та точки зору, і епізод здавався скоріше втраченим шансом, ніж проривом, яким він міг би стати.

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«Є так багато областей, які можна було б дослідити в подкасті — сама Тіна, чи більше дитячих історій про Соланж та Бейонсе, які б залучили більше шанувальників музики», — пишуть у відгуках слухачі.

«Протягом усього епізоду занадто багато часу було витрачено марно на оклики Меган, які вона видавала, коли гість подкаста з'являвся на екрані, і намагалась вести говорила „світські бесіди“. Але в наші дні подкастів багато, а час у слухачів обмежений, тому люди воліють засвоїти корисну інформацію, ніж вислухати чергову втрачену нагоду», — висловлюються про подкаст інші.

Всі вони висловлюють думку, що, схоже, Меган більше хочеться говорити про себе, власних дітей та чоловіка-принца, а не про гостей свого подкасту.

Нагадаємо, раніше експертка з мови тіла Джуді Джеймс прокоментувала стосунки між принцом Гаррі та Меган Маркл, назвавши їх «сверблячкою сьомого року після шлюбу».

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