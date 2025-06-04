Як «Салтівські м’ясні делікатеси» стали символом українського бізнесу вдома і за кордоном

Після початку повномасштабної війни багато українських підприємств були змушені зупинити виробництво, евакуювати персонал або шукати нові логістичні шляхи. Проте є й ті, хто не лише втримався, а й перетворив кризу на можливість. Один із таких прикладів — компанія «Салтівський м`ясокомбінат» (SMK Group).

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У найгарячіші дні облоги Харкова підприємство не лише не зупинилося, а й, попри обстріли, продовжувало випуск продукції — для харків’ян, які залишилися без доступу до магазинів. Частину товарів роздавали просто з воріт комбінату, інше — передавали волонтерам, міськраді, ветеранським організаціям, інвалідам і переселенцям.

Попри потрапляння ракети на одну з виробничих дільниць і збитки на понад 20 мільйонів гривень, підприємство не припинило свою діяльність. Частину обладнання перевезли на майданчик у Богодухові, де відновили повноцінне виробництво.

Компанія не лише зберегла себе, а й вийшла на міжнародний рівень. У 2024 році «Салтівські м’ясні делікатеси» представили свою продукцію на престижній європейській виставці Salón de Gourmets у Мадриді, а також запустили окремий бренд Saltowski на ринку Польщі.

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SMK Group має власну сировинну базу, повний цикл виробництва та сучасне обладнання, що відповідає європейським стандартам. Це дозволяє не лише гарантувати якість, а й залишатися фінансово стійкими, сплачувати податки та виконувати соціальну місію навіть у найтяжчі періоди.

Салтівський м’ясокомбінат став прикладом того, що український бізнес може не лише виживати у війні, а й зберігати гідність, допомагати іншим і продовжувати рух уперед.

Тим часом, у публічному просторі з’явилась інформація, що Служба безпеки України підтвердила: ТОВ «Глобинський м’ясокомбінат» фігурує у кримінальному провадженні за статтею 111−2 КК України (пособництво державі-агресору). Слідство встановило факти постачання в Україну поліамідної ковбасної оболонки, ідентичної продукції російської компанії «Атлантіс-ПАК».

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