«Ворскла» сенсаційно вилетіла з прем'єр-ліги, програвши сільській команді: відеоогляди матчів плей-оф

У неділю, 1 червня, у Полтаві та під Києвом відбулися стикові матчі у відповідь за місця в українській прем'єр-лізі, чемпіоном якої стало київське «Динамо». Сенсаційно одразу чотири команди першої ліги пробилися до елітного дивізіону. «Епіцентр» із Кам'янця-Подільського та «Полтава» вийшли в УПЛ безпосередньо, а харківський «Металіст 1925» та «Кудрівка» із села у Чернігівській області — після успіху у плей-оф.

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Плей-оф за місця в УПЛ. Матчі у відповідь

«Ворскла» (Полтава) — «Кудрівка» — 0:1 (Литовченко, 9). По пенальті — 3:4.

Перший матч — 2:1 .

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«Металіст 1925» (Харків) — «Лівий берег» (Київ) — 1:0 (Калитвинцев, 90).

Перший матч — 1:0.

Нагадаємо, що безпосередньо з елітного дивізіону вилетіли «Чорноморець» та «Інгулець», а за підсумками поєдинків плей-оф — «Ворскла» та «Лівий берег».

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Руслан Ротань залишив «Олександрію» та очолив «Полісся».

Фото УПЛ

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