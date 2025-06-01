- 17:40 «Ворскла» сенсаційно вилетіла з прем'єр-ліги, програвши сільській команді: відеоогляди матчів плей-оф
- 17:29 Агенти СБУ провезли на територію рф 150 малих ударних дронів: Бутусов про деталі спецоперації по знищенню російської стратегічної авіації
- 17:23 Китай має завадити участі КНДР у війні в Україні, — Макрон
- 16:52 Якщо трагедії повторюються — значить, моїх зусиль було недостатньо: Драпатий подав у відставку з посади командувача Сухопутних військ
- 16:24 «Я не виходжу з дому, щоби піти в офіс. Тут мій офіс»: Меган Маркл поділилася щемливими моментами життя дітей
- 16:19 Вантажівки з дронами були запарковані поблизу аеродромів: деталі спецоперації по знищенюю стратегічної російської авіаціі
- 15:47 Зірка «Відчайдушних домогосподарок» програла війну з раком
- 15:23 Переговори під загрозою: Київ звинувачує москву у затягуванні мирного процесу
- 14:39 Горять літаки на чотирьох військових аеродромах в росії: що відомо про масовану атаку дронів по стратегічній авіації окупантів
- 14:22 Конгрес США дає Трампу значні важелі впливу на путіна — ЗМІ
- 14:01 Спеку трохи зіб'ють грози: у перший тиждень червня на українців чекають «африканські» +35
- 13:34 Завдяки вступу до ЄС в Україні можуть знизити податки, — Данило Гетманцев
«Ворскла» сенсаційно вилетіла з прем'єр-ліги, програвши сільській команді: відеоогляди матчів плей-оф
У неділю, 1 червня, у Полтаві та під Києвом відбулися стикові матчі у відповідь за місця в українській прем'єр-лізі, чемпіоном якої стало київське «Динамо». Сенсаційно одразу чотири команди першої ліги пробилися до елітного дивізіону. «Епіцентр» із Кам'янця-Подільського та «Полтава» вийшли в УПЛ безпосередньо, а харківський «Металіст 1925» та «Кудрівка» із села у Чернігівській області — після успіху у плей-оф.
Плей-оф за місця в УПЛ. Матчі у відповідь
«Ворскла» (Полтава) — «Кудрівка» — 0:1 (Литовченко, 9). По пенальті — 3:4.
«Металіст 1925» (Харків) — «Лівий берег» (Київ) — 1:0 (Калитвинцев, 90).
Перший матч — 1:0.
Нагадаємо, що безпосередньо з елітного дивізіону вилетіли «Чорноморець» та «Інгулець», а за підсумками поєдинків плей-оф — «Ворскла» та «Лівий берег».
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Руслан Ротань залишив «Олександрію» та очолив «Полісся».
Фото УПЛ20
Читайте нас у Facebook
Ракам варто зайнятися аналізом бюджету та покупок, а Дівам влаштувати собі день без метушні: чого чекати знакам зодіаку у перший день літа
Водоліям — «Колесо Фортуни», Левам — «Колісниця», а Скорпіонам — «Сонце»: Таро-прогноз та поради карт на 1 червня
Окупанти придумали новий захист для своєї бронетехніки: чи варто його остерігатися і про що це свідчить