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Суцільні проблеми: повернення Меган Маркл в Instagram завдало клопоту принцу Вільяму та принцесі Кейт
Повернення Меган Маркл в Instagram спричинило проблеми для принца Вільяма та принцеси Кейт з точки зору переглядів їхніх відео. Йдеться про те, що відео герцогині Сассекської в Instagram, відомі як «рілс», отримали значно більшу кількість переглядів, ніж публікації принца Вільяма та принцеси Кейт у 2025 році. І це враховуючи те, що у Меган набагато менше підписників, пише gbnews.
З моменту свого несподіваного повернення в соціальні мережі на початку року після майже чотирирічної відсутності, Меган мала в середньому 7,6 мільйона переглядів на ролик у 22 публікаціях. Ба більше, її контент набрав 168 мільйонів переглядів, а найпопулярніший ролик оголошує про ребрендинг її інтернет-магазину з American Riviera Orchard на As Ever, досягнув 26,9 мільйона переглядів з лютого.
Нагадаємо, 14 січня цього року принцеса Кейт у своїх соціальних мережах повідомила, що поборола рак і зараз перебуває у стані ремісії. «Я, як і раніше, зосереджена на одужанні. Всі, хто стикався з діагнозом „рак“, знають, що потрібен час, щоб звикнути до нового нормального життя. Дякую всім за вашу постійну підтримку», — написала Кейт Міддлтон.
Нагадаємо, раніше у мережі розкритикували нове шоу Меган Маркл і назвали його тренуванням у нарцисизмі.117
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