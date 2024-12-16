Все залежить від лікарів: Кейт Міддлтон про поверннення на роботу

Кейт Міддлтон завершила лікування раку ще у вересні та поступово повертається до своїх громадських обов’язків, але вона все ще виконує вказівки своїх лікарів. За словами джерел, вона повернеться до роботи, коли її лікарі «дадуть добро».

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Раніше цього року принцеса Уельська призупинила участь у публічних заходах після того, як у неї діагностували рак. Однак після завершення хіміотерапії у вересні вона поступово повертається до роботи. Принцеса Кейт нещодавно організувала свій щорічний концерт різдвяних пісень і навіть приєдналася до принца Вільяма, щоб привітати еміра Катару та його дружину під час їхнього державного візиту до Великої Британії. Шанувальники сподівалися частіше бачити Кейт, і одне джерело вважає, що це може статися незабаром, пише The Mirror.

Воно сказало, що принцеса візьме на себе більше королівських обов'язків, «коли буде готова, і її лікарі дадуть добро». Розмовляючи з People, друге джерело додало: «Вона повинна повернутися до цього. І вона це зробить, якщо її залишать одну, щоб вирішити це для себе».

Рішення про участь Кейт у публічних заходах у 2025 році будуть ухвалені відповідно до медичних рекомендацій. Раніше принцеса розповіла про своє повернення до роботи, коли опублікувала відео, в якому оголосила про завершення лікування раку.

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«Хоч я закінчила хіміотерапію, мій шлях до зцілення та повного одужання довгий, і я мушу продовжувати сприймати кожен день тоді, коли він настане», — сказала вона.

Принцеса зізналася, що з нетерпінням чекає повернення на роботу і, коли це можливо, виконуватиме деякі громадські обов'язки.

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Раніше повідомлялося, що принц Вільям готує романтичний сюрприз для Кейт Міддлтон.

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