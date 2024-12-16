41.47 / 42.02 43.68 / 44.33
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

Все залежить від лікарів: Кейт Міддлтон про поверннення на роботу

15:22 16 грудня 2024
Кейт Міддлтон

Кейт Міддлтон завершила лікування раку ще у вересні та поступово повертається до своїх громадських обов’язків, але вона все ще виконує вказівки своїх лікарів. За словами джерел, вона повернеться до роботи, коли її лікарі «дадуть добро».

Раніше цього року принцеса Уельська призупинила участь у публічних заходах після того, як у неї діагностували рак. Однак після завершення хіміотерапії у вересні вона поступово повертається до роботи. Принцеса Кейт нещодавно організувала свій щорічний концерт різдвяних пісень і навіть приєдналася до принца Вільяма, щоб привітати еміра Катару та його дружину під час їхнього державного візиту до Великої Британії. Шанувальники сподівалися частіше бачити Кейт, і одне джерело вважає, що це може статися незабаром, пише The Mirror.

Воно сказало, що принцеса візьме на себе більше королівських обов'язків, «коли буде готова, і її лікарі дадуть добро». Розмовляючи з People, друге джерело додало: «Вона повинна повернутися до цього. І вона це зробить, якщо її залишать одну, щоб вирішити це для себе».

Рішення про участь Кейт у публічних заходах у 2025 році будуть ухвалені відповідно до медичних рекомендацій. Раніше принцеса розповіла про своє повернення до роботи, коли опублікувала відео, в якому оголосила про завершення лікування раку.

РЕКЛАМА

«Хоч я закінчила хіміотерапію, мій шлях до зцілення та повного одужання довгий, і я мушу продовжувати сприймати кожен день тоді, коли він настане», — сказала вона.

Принцеса зізналася, що з нетерпінням чекає повернення на роботу і, коли це можливо, виконуватиме деякі громадські обов'язки.

РЕКЛАМА

Раніше повідомлялося, що принц Вільям готує романтичний сюрприз для Кейт Міддлтон.

РЕКЛАМА

42

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Додаткові гроші отримають люди, які проживали в Чорнобильській зоні в момент аварії, фото Мінфін

Після Нового року частині пенсіонерів будуть доплачувати щомісяця більш ніж 2 тисячі грн: кому пощастить

Таро-прогноз на 16 грудня&nbsp;— Ворожіння на картах Таро

«П'ятірка Жезлів» кине виклик Овнам, а «Паж Кубків» обіцяє Левам задоволення: Таро-прогноз на 16 грудня

Пугачова довірила гроші аферистці, фото tochka.net

Алла Пугачова сама віддала майже 2 млн доларів: стало відомо, як Примадонна стала жертвою шахрайки Властиліни

Люди яким тиждень принесе успіх у кар&#39;єрі, https://afisha.bigmir.net/

Стрільцям — позитивні зміни, Левам — творча діяльність, а Рибам — можливість самореалізації: індійський гороскоп кар’єри на 16 — 22 грудня

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту