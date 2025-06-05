«Золота» капуста: на ринку з’явився овоч нового врожаю, чи варто очікувати падіння цін

Борщ в Україні стає розкішшю через зростання цін на його складові. Водночас з'явилася надія на деяке зниження цін на один з його головних інгредієнтів — капусту, оскільки виробники пропонують овочі нового врожаю ще й за зниженими цінами.

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Так, повідомляє моніторингова платформа EastFruit, капусту нового врожаю виробники продають за помітно зниженими цінами від 13 до 22 гривень за кілограм. Це майже на 40% нижче, ніж раніше, що має своє пояснення.

Аналітики EastFruit пояснили, що такий демпінг пов'язаний з падінням якості капусти через нещодавні дощі, а також покращенням погоди після дощів та граду, що призвело до зростання овоча, що пропонується до продажу. Іншими словами, падіння оптових цін на капусту нового врожаю є тимчасовим явищем.

Проте, як уточнюють в EastFruit, хоча ціна на капусту нового врожаю від виробників впала, загалом її поки продають занадто мало для помітного падіння цін на ринку. Наприклад, у порівнянні з червнем 2024 року молода капуста зараз коштує в 3 рази дорожче. Так, за даними порталу «Мінфін», середня ціна капусти нового врожаю сьогодні 38,7 грн/кг проти 11,4 грн за кіло у червні 2024-го.

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Як писали «ФАКТИ», до осені в Україні очікується помітне зниження цін на сезонні овочі, такі як капуста, буряк, морква, картопля, томати та огірки. Водночас ціни на м'ясо, хліб та борошно можуть зрости через негативні прогнози на врожай зернових.

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