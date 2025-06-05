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Народжена зіркою: батько Бейонсе згадує, як він це зрозумів
Метью Ноулз, батько легендарної музичної ікони Бейонсе, молодша донька якої дебютувала на великій сцені, зрозумів ще на шкільному шоу талантів, що його донька народжена зіркою. 73-річний музикант, який керував 43-річною співачкою під час її участі в Destiny's Child та на початку сольної кар'єри, згадує, як зрозумів, що його доньці судилося стати зіркою, ще коли вона навчалася в початковій школі, пише The News.
Під час розмови з журналістами він поділився: «Готуючись до виступу, Бейонсе сказала: „Я хочу виграти свій приз у розмірі 100 доларів і свій трофей. Я знаю, що виграю“. Потім вона вийшла на сцену і стала іншою людиною. Я вже тоді знав, що вона цього хоче».
Однак Метью з гордістю каже, що він найкращий менеджер Бейонсе, і вважає себе тим, хто сформував її перші альбоми та проклав шлях до її величезного успіху.
«Після 21 року роботи менеджером Бейонсе я посміхаюся, бо навіть зараз музичні журнали говорять про її 20 найкращих поп-пісень, 70 відсотків з яких з її перших чотирьох альбомів, у яких я брав участь, — згадав він. — Знати, що я був частиною цього, що я… дав їй зрозуміти важливість розвитку бренду, і що 30−40 відсотків її команди — це люди, яких я найняв 30 років тому. Це змушує мене пишатися та бути вдячним за те, що я створив дорожню карту для успіху Бейонсе. Це змушує мене почуватися добре».
Раніше повідомлялося, що Меган Маркл не змогла у своєму подкасті «розговорити» маму Бейонсе.
Фото Getty Images65
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