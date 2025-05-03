Молодша донька Бейонсе дебютувала на великій сцені

7-річна Румі Картер, донька попдіви Бейонсе, яка цьогоріч отримала «Греммі» у категорії «Найкращий альбом», дебютувала в шоубізнесі. І вона зробила це в стилі зіркової мами — в ковбойських чоботях, блискітках та гарячих ритмах. Румі виступила на сцені під час відкриття туру Бейонсе Cowboy Carter Tour у Лос-Анджелесі, пише видання Hola.

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Шанувальники вперше почули голос Румі на початку цього року в пісні Protector з альбому Бейонсе Cowboy Carter. Її тиха фраза «Мамо, чи можу я почути колискову, будь ласка?» розтопила серця слухачів, і тепер ми бачимо, як той самий голос освітлює сцену.

Вдягнена в золоту блискучу сукню з пір'ям та відповідні ковбойські чоботи, Румі з'явилася під час виступу своєї мами, де вона приєдналася не лише до Бейонсе, а й до старшої сестри Блу Айві Картер.

У відео, яким поділилися шанувальники в соціальних мережах, Румі виходить на сцену, тримаючи Бейонсе за руку. Її посмішка від вуха до вуха зарядила весь стадіон. В якийсь момент дівчинка приймає люту позу «захисниці», схрестивши руки над головою, а потім повертається, щоб солодко обійняти свою маму.

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Спостерігати за тим, як Бейонсе ділить сцену з доньками, — дуже зворушлива картина. Це не перший раз, коли вона залучає своїх дітей до мистецтва.

Додамо, що зірка робить успіхи не лише в шоубізнесі, а й в комерції. Так, не так давно Бейонсе представила свій новий віскі, присвятивши його прадіду-самогоннику.

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