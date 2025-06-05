Троїцька поминальна субота 7 червня: що обов'язково потрібно зробити цього дня і чого робити не можна в жодному разі

Свято Трійці (П'ятидесятниці) у християнській традиції відзначають на 50 день після Великодня.

Суботу напередодні свята називають батьківською поминальною. Оскільки Трійця цього року відзначається 8 червня, то поминальний день припадає на суботу, 7 червня.

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У православних традиціях перед святом П'ятидесятниці у церквах читається заупокійна служба.

Православні християни у поминальну суботу обов’язково моляться за тих, хто вже залишив цей світ.

У батьківську суботу варто подати милостиню, пожертвувати на потреби храму або якимось іншим чином допомогти нужденним.

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Після служби у церкві віряни йдуть на цвинтар, щоб згадати всіх тих, кого вже немає.

У Троїцьку поминальну суботу існують певні заборони, які важливо дотримуватися. Оскільки це поминальний день, його варто провести стримано, присвятивши свої думки та молитви тому, кого вже немає поряд.

Цього дня не варто:

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- голосно веселитися та влаштовувати гуляння та розваги;

- виконувати важку фізичну працю;

- відмовляти у допомозі тим, хто про неї просить;

- сваритися, конфліктувати, ображати одне одного — вважається, що сварки у поминальний день можуть спричинити лихо на всю родину.

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Раніше ми розповідали, коли та як в Україні відзначають свято Петра й Павла.

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