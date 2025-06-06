Висадка низькорослих томатів «Міцено» у відкритий ґрунт: аграрій дав кілька важливих порад

Аграрій з міста Ірпінь Валерій, який розповів про добрива для помідорів, зараз проводить важливу роботу на дачі. Фермер висаджує чудові низькорослі томати «Міцено» у відкритий ґрунт на грядку.

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За його словами, розсаді 40 днів. Після посіву вона вирощувалась у невеликих горщиках об'ємом 180 мл. Це замалі горщики, особливо якщо вирощувати у спекотну погоду, оскільки розсада може швидко пересохнути.

Водночас аграрій робить ставку на те, що кущі томатів будуть добре розвиненими й займуть всю поверхню невеликої грядки. В такому разі вони будуть отримувати всі необхідні речовини з ґрунту.

Ще одне ноу-хау від аграрія: садити томати він буде глибоко у землю — через невеличкі горщики у розсади виявилася не дуже розвинена коренева система. А завдяки глибокій посадці, є можливість її збільшити.

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Крім того, у лунку при посадці городник нічого не кладе — адже ґрунт у підготованій грядці дуже родючий.

Після висадки томатів Валерій поливає розсаду спеціальним розчином, до складу якого входить укорінювач «Фертірут плюс» — 20 грамів та добриво «13:40:13» з підвищеним вмістом фосфору. Саме фосфор допоможе розсаді добре розвиватися та набрати зелену масу.

«Завдяки укорінювачу в складі добрива ми активуємо створення нових корінців на стеблах, які заглибили під землю», — пояснює аграрій.

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Після цього аграрій переходить до мульчування.

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