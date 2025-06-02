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Що робити, коли кабачки жовтіють та не ростуть: перевірені поради
Кожного літа кабачки стають одним із найпопулярніших овочів ледь не на кожній кухні, особливо коли їх вирощувати у шинах, як радить аграрій з Харкова. Однак, іноді урожай може опинитися перед загрозою: рослини можуть жовтіти та в'янути. Як запобігти цьому, розповідає Gazeta.ua.
Також причиною проблеми може бути перенасичення рослин вологою, тому варто зменшити інтенсивність поливу. Ще однією причиною псування городини може бути те, що рослина не провітрюється. В такому випадку з кущів потрібно видалити старі листки, які загущують їх.
Іноді дачники жаліються, що кабачки не лише починають гнити, а й взагалі не ростуть грядці. Зазвичай це відбувається через зниження температури. Якщо температура падає до +10 +12°С рослина уповільнюється в рості.
В такому разі кабачки варто підгодувати під час зав'язування плодів. Для цього є низка натуральних засобів. Наприклад, настоянка з попелу. Вона містить велику кількість калію, який корисний для рослин. Попіл можна використовувати і в сухому вигляді — по стакану на один кущ. Після цього кабачки слід добре полити.
Також досвідчені садівники радять захищати листя кабачка колоїдною сіркою. 50 грамів речовини потрібно розвести на 10 літрів води. Листя також можна обробляти 1% бордоською рідиною. Для цього потрібно розвести у 10 літрах води 100 грамів мідного купоросу та 100 грамів негашеного вапна.
Також можна застосовувати поради від досвідченої дачниці з Миколаєва.
Також нагадаємо, що відома блогерка «городниця з Одеси» радить спасати томати за допомогою … аспіріну. Таким чином вона спасає помідори гнилі і плісняви, і зміцнює імунітет рослин.38
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