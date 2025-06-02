Що робити, коли кабачки жовтіють та не ростуть: перевірені поради

Кожного літа кабачки стають одним із найпопулярніших овочів ледь не на кожній кухні, особливо коли їх вирощувати у шинах, як радить аграрій з Харкова. Однак, іноді урожай може опинитися перед загрозою: рослини можуть жовтіти та в'янути. Як запобігти цьому, розповідає Gazeta.ua.

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Також причиною проблеми може бути перенасичення рослин вологою, тому варто зменшити інтенсивність поливу. Ще однією причиною псування городини може бути те, що рослина не провітрюється. В такому випадку з кущів потрібно видалити старі листки, які загущують їх.

Іноді дачники жаліються, що кабачки не лише починають гнити, а й взагалі не ростуть грядці. Зазвичай це відбувається через зниження температури. Якщо температура падає до +10 +12°С рослина уповільнюється в рості.

В такому разі кабачки варто підгодувати під час зав'язування плодів. Для цього є низка натуральних засобів. Наприклад, настоянка з попелу. Вона містить велику кількість калію, який корисний для рослин. Попіл можна використовувати і в сухому вигляді — по стакану на один кущ. Після цього кабачки слід добре полити.

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Також досвідчені садівники радять захищати листя кабачка колоїдною сіркою. 50 грамів речовини потрібно розвести на 10 літрів води. Листя також можна обробляти 1% бордоською рідиною. Для цього потрібно розвести у 10 літрах води 100 грамів мідного купоросу та 100 грамів негашеного вапна.

Також можна застосовувати поради від досвідченої дачниці з Миколаєва.

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Також нагадаємо, що відома блогерка «городниця з Одеси» радить спасати томати за допомогою … аспіріну. Таким чином вона спасає помідори гнилі і плісняви, і зміцнює імунітет рослин.

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