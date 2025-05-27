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Сусіди точно будуть заздрити: чим підживлювати помідори, щоб плоди були рекордної ваги
Для багатьох дачників вирощування помідорів є одним з найбільших викликів у травні, адже мінлива погода іноді заважає тому, щоб дачники отримували смачні та соковиті плоди.
Про це пише Styler.
Втім, щоб помідори добре росли і давали смачні, соковиті плоди, необхідно їх вчасно пікірувати й забезпечити необхідним живленням.
Розсаду, яку пересадили у більші ємності або безпосередньо у відкритий ґрунт, потрібно підтримати азотними добривами, які сприяють формуванню міцної кореневої системи та активному росту листя.
Наприклад, підійде такий розчин: на відро води додати 1 столову ложку нашатирного спирту або 10−15 грамів карбаміду (сечовини). Добре перемішати. Поливати під корінь помідори один раз на тиждень.
Якщо після такої підкормки листя росте активно, а плоди з’являються вчасно, значить рослина отримує все необхідне.
Після висадки розсади у відкритий ґрунт підживити томати можна й натуральними засобами. Таке додаткове живлення буде доречним для помідорів.
Настій можна приготувати з коров’яку (1 частину коров’яку розвести у 10 частинах води) або пташиного посліду (1 частина посліду на 20 частин води). Це багате джерело азоту і мікроелементів.
Підійде також настій кропиви — подрібнені стебла та листя залити теплою водою до двох третин об’єму, накрити кришкою і настоювати 14 днів.
Перед поливом рослин додати у відро з настоєм кропиви склянку деревної золи — це забезпечить помідори кальцієм та іншими корисними речовинами.
Також важливо не забувати про підживлення на етапі закладання бутонів. У період цвітіння томатам потрібні фосфор і калій — основні елементи для формування квітів і подальшого формування плодів.
Підійде розчин суперфосфату (розвести 20 грамів добрива на відро води) або сульфату калію (10−15 грамів на відро).
Можна використовувати дріжджовий розчин — у відрі теплої води розчинити пакетик дріжджів й 1 столову ложку цукру, дати настоятися 2 години. Поливати рослини під корінь цим розчином раз на 10 днів, щоб активізувати процеси цвітіння і підвищити врожайність.
Коли на помідорах з’являються зав’язі плодів, рослини потребують кальцію і калію для правильного розвитку плодів і покращення їхнього смаку. Допоможе настій з деревної золи: залити 1 склянку золи відром води і залишитт настоюватися на добу.
Можна також розвести 15 грамів монофосфату калію у відрі води для швидкого засвоєння рослинами.
Підживлювати помідори такими розчинами раз на два тижні, чергуючи органічні і мінеральні добрива для підтримки балансу поживних речовин.
Також пропонуємо розповідь аграрія з міста Ірпінь про те, які фактори змушують рослини боротися за своє виживання, і «скидати» плоди, які їм здаються «зайвими».
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