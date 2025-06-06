Коли у росії закінчаться солдати та техніка: експерт дав відповідь

За даними вашингтонського Центру стратегічних та міжнародних досліджень, у війні загинуло або було поранено майже мільйон російських військовослужбовців, а також близько 400 000 українських. За словами аналітика з питань безпеки Майкла Кларка, російські війська навряд чи закінчаться, оскільки «вони вербують людей з усього світу та платять їм великі гроші». Але, як раніше писали «ФАКТИ», кількісні ресурси у війні не завжди є вирішальними.

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«Військова машина москви багато платить солдатам за війну в Україні, а також солдатам з інших країн — цитує Кларка Sky News. - На російських збройових заводах також працюють іноземні робітники з Азії та Африки. Це велика військова машина, але вона схожа на губку: ви можете вдарити в неї, і вона знову набуває своєї форми, але самій губці важко створити великий наступ, вона просто продовжує розтікатися».

Тому, додав аналітик, українцям дуже важко зупинити це, «якщо вони не матимуть набагато сучаснішого обладнання та іншої тактики». Але війна «вже вивела російську економіку з ладу». Він каже, що це одна з причин, чому путін «прагне зробити все можливе цього року».

Раніше «ФАКТИ» писали, що операцією «Павутина» Україна вчергове зруйнувала міфи про безпеку та могутність росії.

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