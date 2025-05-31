Підсумковий песимістичний аргумент щодо тотальної переваги росії ґрунтується на цифрах. Населення, економіка та військово-промисловий комплекс агресора набагато більші, ніж в України. Таким чином, цифри визначатимуть кінцевий результат, навіть попри те, що втрати росії на полі бою надзвичайно високі, а її економіка постраждала від санкцій та економічної політики путіна. Таку думку висловив Олександр Мотиль — професор політології в Університеті Рутгерса в Ньюарку, спеціаліст по Україні, росії та СРСР.

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«Чи зможе росія зберегти свою здатність відновлювати та навіть нарощувати свої сили в міру розвитку війни в Україні, залишається невизначеним, — цитує Олександр Мотиль висновки експертів-аналітиків Колліна Майзеля та Меттью Берроуза, засновані саме на такому підході. — Більш певною є її перевага над Україною з точки зору загальної чисельності населення, майже в чотири рази більше людей і приблизно 18,9 мільйона чоловіків віком 20−39 років порівняно з менш ніж п'ятьма мільйонами чоловіків цього віку в Україні. росія може втратити втричі більше військ, ніж Україна, і все одно менше постраждати у відносному вираженні.

Важко сперечатися з цифрами. Легко сперечатися з тим, що вони означають або не означають. Зрештою, самі по собі цифри є поганим провісником перемоги. США мали б перемогти у В'єтнамі, Афганістані та Іраку, але цього не сталося. Франція мала перемогти в Алжирі та В'єтнамі, але цього теж не сталося. Імперська росія мала виграти Кримську війну та російсько-японську війну, але цього не сталося. А стародавні греки, а пізніше й Олександр Македонський, ніколи не мали б перемогти Перську імперію, але вони це зробили", — зазначає експерт.

Зрозуміло, додає Мотиль, що в цій історії є щось більше, ніж просто кількість людей, грошей та матеріалів. Лідерство, моральний дух, тактика, стратегія, якість зброї та інші невимірні фактори відіграють важливу — можливо, навіть вирішальну — роль.

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«Німеччина за кайзера Вільгельма та Гітлера безглуздо порушила провідний принцип зовнішньої політики Отто фон Бісмарка щодо уникнення війни на два фронти. В результаті зазнала поразки. У цьому світлі перемога росії аж ніяк не є гарантією. І той факт, що війна триває так довго, можливо, свідчить про марність покладатися виключно на кількість. Але чи можуть українці, які мають обмежені можливості для чисельності, перемогти? Багато хто, особливо солдати на передовій, вважає, що можуть. росія мобілізує близько 30−32 000 солдатів щомісяця, а Збройні сили України вбивають близько 20 000 солдатів щомісяця. Це дозволяє легко і чітко зрозуміти завдання: вбивати або ранити від 10 000 до 12 000 російських солдатів щомісяця. Якщо це зробити, усі російські наступальні операції швидко проваляться. Продовжуйте в тому ж дусі, і глобальний моральний дух російської армії зруйнується. Продовжуйте ще трохи, і ви можете повалити російський уряд», — зазначає експерт, посилаючись на анализ Роберта Бровді на позивний «Мадяр».

Україні, йдеться у публікації, потрібно вбивати більше росіян, ніж росія може мобілізувати. Але досягнення цієї точки залежить не лише від кількості солдатів чи зброї, яку Україна може виробляти. Йдеться про якість безпілотників та здатність українських солдатів ефективно їх використовувати.

«Припускаючи, що аналіз Колліна Майзеля, Метью Берроуза та Роберта Бровді, правильний, ми можемо зробити висновок, що, як мінімум, це нічия, що, враховуючи нерівність ресурсів та безнадійну надію путіна знищити Україну, фактично означає незначну перемогу України. Максимум, розрахунки Бровді зводять нанівець висновки Майзеля та Берроуза та віщують можливий крах росії — або велику перемогу України. Час може бути на боці України», — йдеться у статті.

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Раніше повідомлялася думка аналітиків ISW про те, що росія використовує масштабні атаки по Україні для маскування своїх невдач.

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