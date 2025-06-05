Операція «Павутина»: Україна змінює правила війни та руйнує міфи про безпеку росії

«У тебе немає карт», — зневажливо сказав Дональд Трамп президенту України Володимиру Зеленському під час сварки в Овальному кабінеті в лютому. Але три місяці потому Зеленський розіграв так, як ніхто не очікував. Про це пише видання Axios.

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Україна здійснила зухвалу операцію «Павутина», використовуючи безпілотники для знищення стратегічних бомбардувальників глибоко всередині російської території. Ця атака завдала серйозного удару по військовій інфраструктурі рф і стала новим викликом для глобальної безпеки. Військові експерти називають її «кошмаром для національної оборони».

США та європейські союзники вагалися з постачанням додаткових засобів ППО для України, посилаючись на зменшення власних запасів. росія відхилила пропозицію Києва про 30-денне припинення вогню, а Трамп, хоча й розкритикував путіна, поки що не запровадив нових санкцій проти москви.

Україна, не отримавши достатньої підтримки для перехоплення російських бомбардувальників у небі, вирішила знищити їх на землі. Операція «Павутина» показала здатність Києва проєктувати військову міць на значні відстані, руйнуючи ілюзію внутрішньої безпеки росії. Військові планувальники Пентагону лише моделювали подібні сценарії на папері, а українці реалізували їх у реальному часі.

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Ця операція також викликала нові тривоги серед експертів з національної безпеки США щодо можливого використання комерційної інфраструктури для прихованих атак, зокрема китайських контейнеровозів у США.

Тим часом вже після операції «Павутина» СБУ завдала удару по Кримському мосту, а ЗСУ вразили у брянській області росії «Іскандери», які готували до обстрілу України.

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