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Операція «Павутина»: Україна змінює правила війни та руйнує міфи про безпеку росії

17:22 5 червня 2025
Операція Павутина

«У тебе немає карт», — зневажливо сказав Дональд Трамп президенту України Володимиру Зеленському під час сварки в Овальному кабінеті в лютому. Але три місяці потому Зеленський розіграв так, як ніхто не очікував. Про це пише видання Axios.

Україна здійснила зухвалу операцію «Павутина», використовуючи безпілотники для знищення стратегічних бомбардувальників глибоко всередині російської території. Ця атака завдала серйозного удару по військовій інфраструктурі рф і стала новим викликом для глобальної безпеки. Військові експерти називають її «кошмаром для національної оборони».

США та європейські союзники вагалися з постачанням додаткових засобів ППО для України, посилаючись на зменшення власних запасів. росія відхилила пропозицію Києва про 30-денне припинення вогню, а Трамп, хоча й розкритикував путіна, поки що не запровадив нових санкцій проти москви.

Україна, не отримавши достатньої підтримки для перехоплення російських бомбардувальників у небі, вирішила знищити їх на землі. Операція «Павутина» показала здатність Києва проєктувати військову міць на значні відстані, руйнуючи ілюзію внутрішньої безпеки росії. Військові планувальники Пентагону лише моделювали подібні сценарії на папері, а українці реалізували їх у реальному часі.

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Ця операція також викликала нові тривоги серед експертів з національної безпеки США щодо можливого використання комерційної інфраструктури для прихованих атак, зокрема китайських контейнеровозів у США.

Тим часом вже після операції «Павутина» СБУ завдала удару по Кримському мосту, а ЗСУ вразили у брянській області росії «Іскандери», які готували до обстрілу України.

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