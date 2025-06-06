Деякі послуги мобільного оператора lifecell стануть дорожчими: за що доведеться платити більше з 11 червня

Мобільний оператор lifecell, послуги якого вже дорожчали з початку року, повідомив про зміни в тарифах на міжнародні дзвінки та SMS. Нові умови набудуть чинності з 11 червня 2025 року.

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Про це повідомляється на сайті оператора.

Зокрема, дзвінки до деяких країн коштуватимуть 30 грн/хвилина. Йдеться про дзвінки до Болгарії, Естонії, Латвії, Литви, Словенії.

Також lifecell також змінює умови використання пакетів хвилин для дзвінків у країни першої, другої та третьої груп. Тепер термін дії кожного пакету становитиме лише 2 дні з моменту нарахування.

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Оператор також підвищує тариф на міжнародні SMS: з 11 червня одне повідомлення коштуватиме 10 гривень замість нинішніх 5 грн.

Всі інші умови тарифікації залишаються без змін.

Зазначимо, що кілька днів тому президент Володимир Зеленський підписав закон № 12150 — фінальний крок для приєднання України до зони роумінгу ЄС Roam like at home.



У разі позитивного висновку ЄК ініціює рішення про взаємне визнання внутрішнього ринку в сфері роумінгу. Це означатиме, що українці зможуть користуватись мобільним зв’язком у ЄС без додаткових витрат.

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Нагадаємо, оператор Vodafone почав блокувати номер за несплату тарифу.

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