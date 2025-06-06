- 06.06 23:27 Україна U21 на 90+2-й хвилині вирвала перемогу над Іспанією перед від'їздом на Євро-2025: відеоогляд матчу
- 06.06 22:26 Що привезти в подарунок із подорожі, а що привозити не варто: деякі нюанси вас здивують
- 06.06 21:59 Печена картопля у борошні: бюджетний та смачний рецепт від гастроблогерки Марини Гармаш
- 06.06 21:29 «Просто хочу насолоджуватися кожною хвилиною»: Дженніфер Лопес розчулила зізнанням
- 06.06 20:45 «Григорій Сковорода писав: „З усіх утрат втрата часу — найтяжча“», — колекціонерка фарфору Людмила Карпінська-Романюк
- 06.06 20:33 Попри отримані поранення, повертався у стрій: дрон-камікадзе вбив солдата із Сумщини
- 06.06 20:09 Країна потребує якісного і постійного аудиту економічної ситуації — Пелюховський
- 06.06 20:09 Готуємо домашню піцу: порадуйте дітей на літніх канікулах
- 06.06 19:54 Близнюкам — «Сонце», Тельцям — «Колесо Фортуни», а Терезам — «Король Пентаклів»: Таро-прогноз і поради карт на 7 червня
- 06.06 19:51 Тривожні знаки: чому у світі все частіше згадують пророцтва про Третю світову війну
- 06.06 19:45 Без КНДР в рф вже не можуть? На передовій «засвітилися» одразу 2 нових види зброї з Північної Кореї, у чому тут дивина
- 06.06 19:20 17 тисяч родин обзавелися квартирами через «єОселю»: про що слід знати, на яку суму можна розраховувати і скільки потрібно внести самим
Деякі послуги мобільного оператора lifecell стануть дорожчими: за що доведеться платити більше з 11 червня
Мобільний оператор lifecell, послуги якого вже дорожчали з початку року, повідомив про зміни в тарифах на міжнародні дзвінки та SMS. Нові умови набудуть чинності з 11 червня 2025 року.
Про це повідомляється на сайті оператора.
Зокрема, дзвінки до деяких країн коштуватимуть 30 грн/хвилина. Йдеться про дзвінки до Болгарії, Естонії, Латвії, Литви, Словенії.
Також lifecell також змінює умови використання пакетів хвилин для дзвінків у країни першої, другої та третьої груп. Тепер термін дії кожного пакету становитиме лише 2 дні з моменту нарахування.
Оператор також підвищує тариф на міжнародні SMS: з 11 червня одне повідомлення коштуватиме 10 гривень замість нинішніх 5 грн.
Всі інші умови тарифікації залишаються без змін.
Зазначимо, що кілька днів тому президент Володимир Зеленський підписав закон № 12150 — фінальний крок для приєднання України до зони роумінгу ЄС Roam like at home.
У разі позитивного висновку ЄК ініціює рішення про взаємне визнання внутрішнього ринку в сфері роумінгу. Це означатиме, що українці зможуть користуватись мобільним зв’язком у ЄС без додаткових витрат.
Нагадаємо, оператор Vodafone почав блокувати номер за несплату тарифу.84
Читайте нас у Facebook
Київ, Одеса, Дніпро і ще 6 обласних центрів можуть залишитися без світла: у чому причина ймовірних відключень