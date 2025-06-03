Спершу зростання цін, потім блокування за несплату: Vodafone почав блокувати номер за несплату тарифу — що потрібно знати, щоб залишатися зі зв’язком

З грудня 2024 року оператор мобільного зв'язку Vodafone підняв свої тарифи вже 5 разів, проте хоча поки й не планує збільшувати, уважно ставиться до фінансової дисципліни клієнтів. Зокрема, за несплату тарифу клієнтом на контракті телефонний рахунок може бути заблокований.

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Про це повідомляє сайт «Телеграф», зазначаючи випадок тимчасового блокування телефонного номера вже наступного дня після завершення дії тарифу. Щоправда, як уточнили на сайті, це обмеження стосується виключно номерів контрактної форми, тобто тарифів, що оформлюються за допомогою паспорта.

Механізм тимчасового блокування вмикається за умови перевищення кредитного ліміту, мінімальний розмір якого становить 100 гривень. Однак вартість більшості тарифів значно вища за цю суму, і тому якщо оператор вирішить списати «в борг» суму на тариф, номер з кредитним лімітом у 100 гривень підпаде під ризик блокування. Уникнути цього можна збільшивши кредитний тариф у застосунку та на сайті, або своєчасно оплачуючи вартість тарифу не пізніше дня закінчення його дії.

У випадку ж якщо номер телефону вже заблокований, необхідно здійснити оплату тарифу, що становитиме певну трудність, оскільки мобільний Інтернет буде вже недоступний. Тобто доведеться шукати вільний Wi-Fi або користуватися послугами банку, що вельми незручно.

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Також у «Телеграфі» зазначили, що дана ситуація суперечить твердженню на сайті Vodafone, що «істотною перевагою контрактних тарифів є можливість залишатися на зв'язку навіть якщо кошти на рахунку закінчилися і оплатити послуги після їх використання». Насправді ж на зв'язку без оплати тарифу буде лише той, хто збільшив кредитний ліміт.

Цікаво, що компанія Vodafone, за даними 5-го щорічного рейтингу роботодавців України, проведеного журналом Forbes Ukraine, стала одним з найкращих роботодавців.

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