Мобільний зв'язок від lifecell подорожчає: коли і на скільки

Вже з грудня 2024 року в Україні постійно зростають послуги мобільних операторів. І ось у лютому подорожчання торкнеться послуг lifecell, котрий до цього часу тарифи на свої послуги не підвищував.

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Як пишуть ЗМІ, починаючи з 5 лютого низка теперішніх тарифів буде змінено, деякі будуть закриті. Всі ці зміни пройдуть у три етапи — з 5 лютого, з 17 лютого до 20 березня та з 19 лютого, залежно від конкретного тарифного плану оператора.

Так, 5 лютого 2025 року будуть переглянуті умови (ціна та/або наповнення) 4-тижневих пакетів послуг у наступних тарифних планах: «Смарт Лайф», «Просто Лайф», «Вільний Лайф», «Потужний», «БЕЗГРАЖ, що дзвонить», «Вільний Лайф. Регіон», «Platinum Лайф», «Спека Лайт 2022». Також буде припинено можливість підключення до цих тарифних планів нових абонентів.

З 17 лютого по 20 березня ряд тарифних планів буде закрито: «Шкільний Лайф», «Пільговий», «Спека Лайт», «Лайфхак», «Platinum», «Premium» та інші — повний список тут.

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З 19 лютого 2025 року буде переглянуто вартість послуг у тарифних планах «Гаджет» із пакетами послуг «Смарт», «Планшет», «Роутер», «Безпека».

Щодо зростання цін, то зазначені тарифи у лютому-березні зростуть у середньому на 34%, а як підкреслили в компанії, востаннє вони підвищували свої розцінки у вересні 2023-го.

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Причина ж зростання — суттєве погіршення економічної ситуації, зокрема, через зростання витрат на електроенергію, пальне, оренду, податки та інші чинники, що впливають собівартість послуг.

Нагадаємо, мобільний оператор Vodafone від грудня підняв вартість своїх деяких тарифів уже чотири рази.

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