Очистить до блиску ванну та унітаз: як самому приготувати копійчаний, але дуже ефективний засіб для чищення

Американська експертка на ім'я Taryn Maria використовує багато різних засобів для чищення сантехніки в домі.

Водночас українки впевнені, що дуже потужний та ефективний засіб для чищення будь-яких поверхонь від вапняного нальоту, застарілого жиру та бруду можна приготувати самому, пише ТСН.



Найбільш ефективний та безпечний засіб готується з двох простих інгредієнтів. Знадобиться господарське мило та нашатирний спирт.

ВІДЕО ДНЯ

Натерти на грубій терці мило, додати 5 крапель нашатирного спирту, розвести суміш водою до консистенції пасти. Потім приготований засіб потрібно нанести на поверхню, яка потребує очистки, й залишити на 5−7 хвилин, далі ретельно змити водою.

Така суміш чудово впорається з брудом на кухні, із вапняним нальотом у ванній кімнаті, відчистить унітаз, раковину та душову кабіну, також кахель та кухонну плиту.

РЕКЛАМА

За потреби, якщо бруд дуже в’ївся, пасту потрібно залишити на брудній поверхні на годину, потім ретельно змити водою.

Коли під рукою немає спеціального засобу для чищення вапняного нальоту, можна скористатися народними методами.

Оцет. Змішати воду та оцет у пропорції 1:1 й нанести на жовту пляму пульверизатором. Через кілька хвилин після нанесення потерти оброблене місце щіткою та ретельно змити водою. Якщо ділянки ураження великі, можна просто полити їх оцтом. Тоді це потрібно зробити вночі, залишити на 6−7 годин, щоб рідина спрацювала, потім варто пройтися щіткою по поверхні та змити водою.

РЕКЛАМА

Наждачний папір. Жовті плями можна обробити будь-яким засобом, залишити на деякий час, потім потерти наждачним папером. Але робити це потрібно дуже обережно, щоб на сантехніці не залишилося видимих подряпин.

Оцет та харчова сода. Залийте в унітаз на поверхні жовтих плям 1 чашку оцту, зверху посипати однією чашкою харчової соди. Суміш потрібно залишити на 10 хвилин. Почистити забруднену поверхню щіткою і залишити ще на 20 хвилин. Потім змити воду, це має допомогти позбутися вапняного нальоту.

Кока-кола. Акуратно вилити колу на стінки унітазу і залишити на 30 хвилин. Солодка газована вода розчинити вапняний наліт, і він легко змиється водою. Якщо з першого разу не вдалося позбутися жовтих плям, повторіть процедуру.

Лимонна кислота. Засипати 1 пакет кислоти у бачок, а два пакетики — в унітаз. Засіб потрібно залишити діяти на 3−4 години. Він ефективно розчинить бруд і його залишки можна буде просто почистити щіткою та змити водою.

РЕКЛАМА

Лимонний сік та оцет. Змішати оцет та сік одного лимона у рівних пропорціях та обробити плями. Залишити засіб для чищення на годину, щоб він міг упоратися з вапняним нальотом, і змити водою.

А для того, щоб відмити дуже брудні каструлі та сковорідки, можна скористатися порадами експертки Марини.

123

Читайте нас у Facebook