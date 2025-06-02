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Унітаз пускатиме сонячні зайчики: очищаємо сантехніку за методом «Марії Таран»
Подібно до Меліси Мейкер жінка на ім'я Taryn Maria (дехто з українців звертається до неї як «Марія Таран») веде блог для домогосподарок і знає, що швидка очистка сантехніки цікавить господинь у багатьох країнах.
А одне з своїх відео Марія присвятила навіть очищенню унітазу, який страждає від «жорстокої» води.
«Якщо у вас водопровідна вода не надто якісна, то в унітазі дуже швидко накопичується наліт вапняний, іржа і на стінках унітазу всередині з'являються іржаві підтікання. І щоб все це очистити, нам знадобиться всього 1 інгредієнт. І це лимонна кислота», — звертається Марія до підписників.
Кількість лимонної кислоти, за її словами, залежатиме від нальоту. Якщо наліт досить старий і товстий, тоді лимонної кислоти потрібно більше.
Приготувати розчин можна в старому чайнику, адже там через нагрів або кип'ятіння води теж регулярно накопичується вапняний наліт.
Готовий розчин Марія портроху виливає в унітаз.
«Намагаюся лити не на стінки чаші, а саме у воду», — пояснює вона.
Якщо на стінах унітазу є наліт та іржаві підтікання, то варто взяти йоржик і теж додати до процесу обробки. Якщо наліт серйозний, то краще змочити ганчірочки в розчині лимонної кислоти і все обліпити ними.
Ще краще залишити унітаз із лимонною кислотою в ньому на ніч.
Як відмити унітаз від сечового каменю
Після того, як лимонна кислота подіє, Марія радить змити унітаз. Невеликі шматочки нальоту змиються. А от якщо наліт був дуже товстий, то вони можуть залишатись на дні. В таких випадках краще одягнути рукавичку і дістати їх з унітазу рукою.
Щоб очистити до кінця чашу унітазу всередині господиня використовує соду.
«Насипаю її на стіни і чищу унітаз йоржиком. Для додаткової дезінфекції можна використовувати перекис водню», — додає експертка.
В результаті унітаз чистий, біленький, і навіть «пускає зайчики» у сонячну погоду.
Нагадаємо, «ФАКТИ» писали, який трюк сантехніки приховують від споживачів, і який дозволяє легко прочистити забитий унітаз за кілька хвилин.39
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