Унітаз пускатиме сонячні зайчики: очищаємо сантехніку за методом «Марії Таран»

Подібно до Меліси Мейкер жінка на ім'я Taryn Maria (дехто з українців звертається до неї як «Марія Таран») веде блог для домогосподарок і знає, що швидка очистка сантехніки цікавить господинь у багатьох країнах.

ВІДЕО ДНЯ

А одне з своїх відео Марія присвятила навіть очищенню унітазу, який страждає від «жорстокої» води.

«Якщо у вас водопровідна вода не надто якісна, то в унітазі дуже швидко накопичується наліт вапняний, іржа і на стінках унітазу всередині з'являються іржаві підтікання. І щоб все це очистити, нам знадобиться всього 1 інгредієнт. І це лимонна кислота», — звертається Марія до підписників.

Кількість лимонної кислоти, за її словами, залежатиме від нальоту. Якщо наліт досить старий і товстий, тоді лимонної кислоти потрібно більше.

РЕКЛАМА

Приготувати розчин можна в старому чайнику, адже там через нагрів або кип'ятіння води теж регулярно накопичується вапняний наліт.

Готовий розчин Марія портроху виливає в унітаз.

«Намагаюся лити не на стінки чаші, а саме у воду», — пояснює вона.

РЕКЛАМА

Якщо на стінах унітазу є наліт та іржаві підтікання, то варто взяти йоржик і теж додати до процесу обробки. Якщо наліт серйозний, то краще змочити ганчірочки в розчині лимонної кислоти і все обліпити ними.

Ще краще залишити унітаз із лимонною кислотою в ньому на ніч.

Як відмити унітаз від сечового каменю

Після того, як лимонна кислота подіє, Марія радить змити унітаз. Невеликі шматочки нальоту змиються. А от якщо наліт був дуже товстий, то вони можуть залишатись на дні. В таких випадках краще одягнути рукавичку і дістати їх з унітазу рукою.

РЕКЛАМА

Щоб очистити до кінця чашу унітазу всередині господиня використовує соду.

«Насипаю її на стіни і чищу унітаз йоржиком. Для додаткової дезінфекції можна використовувати перекис водню», — додає експертка.

В результаті унітаз чистий, біленький, і навіть «пускає зайчики» у сонячну погоду.

Нагадаємо, «ФАКТИ» писали, який трюк сантехніки приховують від споживачів, і який дозволяє легко прочистити забитий унітаз за кілька хвилин.

39

Читайте нас у Facebook