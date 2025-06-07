ПФУ вперше у «плюсі»: Пенсійний фонд отримав «прибуток» за 2024 рік у 6 мільярдів гривень

У той час як активно дискутується питання про необхідність збільшення мінімальної пенсії (що українцям обіцяють поки лише до 2859 гривень і то 2028-го), у ПФУ звітували про залишки у 6 млрд грн після 2024 року. У певному сенсі Пенсійний фонд України отримав «прибуток», до того ж обійшовся без додаткового фінансування.

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Такі дані опублікував Пенсійний фонд України у своєму звіті за 2024 рік. Вперше за тривалий термін протягом 2024 року Пенсійний фонд не отримував з держбюджету коштів на покриття дефіциту, — нагадаємо, у 2023-му це були 26,5 млрд грн.

У 2024 році загальна сума доходів склала 860,7 млрд грн, а витрат було 854,5 млрд грн, тобто на кінець року на рахунках ПФУ залишилися 6 млрд 193 млн грн. Вийти у профіцит без додаткових грошей із держбюджету вдалося, зокрема, завдяки зменшенню витрат на пенсійне забезпечення — вони становили 477,2 млрд грн замість 502,9 млрд грн, запланованих у бюджеті.

Досягнути цього, як зауважили у Telegram-каналі «Що з економікою», у ПФУ змогли за рахунок зниження кількості пенсіонерів у 2024-му році на 173 тис. осіб — до 10,3 млн, та економії на розмірі пенсії. Так, мінімальна пенсійна виплата залишилася незмінною — 2361 гривні, а її середній розмір зріс у 2024-му році на 7,5% - до 5789 гривень (зараз 6341 гривня), тоді як у 2023-му зростання було на 16,5%.

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При цьому, за даними Пенсійного фонду, в Україні налічується 8,84 млн найманих працівників, з яких лише 15% отримують зарплату меншу за мінімальну в 8000 гривень (у 2022 таких було більше 23%), 45,2% отримують від 20 до 120 тис. грн, а 3,2% мають зарплату понад 120 тис. грн.

Також, за даними ПФУ, протягом 2024 року легалізували 77,1 тис. робочих місць, що принесло додаткові надходження від ЄСВ у розмірі 136,6 млн грн.

Тим часом нардепи порахували, що для значного зростання мінімальної пенсії хоча б до 4000 гривень на місяць, ПФУ знадобляться 26,2 млрд грн щорічно.

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