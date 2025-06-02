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Частині пенсіонерів планують збільшити пенсії на майже 500 гривень: кому «пощастить»
Крім можливості отримати «вікові» надбавки у червні, для пенсіонерів з'явилася ще одна гарна новина: мінімальну пенсію можуть збільшити. Таке зростання передбачено в Листі, який Міністерство фінансів в межах підготовки проєкту бюджету на наступний рік розіслав розпорядникам бюджетних коштів, пише OBOZ.UA.
В Україні у 2025-му мінімальна пенсія не змінилась і її розмір складає 2361 грн. При тому реальний прожитковий мінімум (вартість споживчого кошика) для пенсіонера станом на лютий цього року складає 6 685,45 грн. Навіть українці з середньою пенсією отримують менше, ніж потрібно для забезпечення базових фізіологічних потреб.
Як планують збільшувати мінімальну пенсію в Україні:
у 2026-му — 2 564 грн;
у 2027-му — 2 715 грн;
у 2028-му — 2 859 грн.
Тобто з 2024-го до 2028-го мінімальна пенсія в Україні зросте на 498 грн. Але, звичайно, важко спрогнозувати, якою буде за цей час інфляція, тому потрібна комплексна система допомоги пенсіонерам.
Зазначимо, що в Україні 10,34 млн пенсіонерів отримують виплати від держави. Нині майже кожен четвертий пенсіонер продовжує працювати — 2,8 млн українців. Середня виплата у працюючих пенсіонерів — близько 6257 грн. Для порівняння: середня пенсія по країні — 5851 грн, або 141 долар США.
Нагадаємо, що в Україні зросла середня зарплата, що повинно у подальшому призвести до зростання пенсій.143
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