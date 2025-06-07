- 08:18 Водоліям варто зайнятися творчістю, Дівам треба добре відпочити, а Рибам можна будувати плани на майбутнє: гороскоп на 8 червня
- 00:37 Україна пропустила від Канади чотири м'ячі на старті турніру Canadian Shield у Торонто: відеоогляд матчу
- 07.06 22:25 Тест «Ключі від щастя»: чи знаєте ви секрети життя найщасливішого народу у світі
- 07.06 21:58 Неймовірні лимонні кекси: готуються швидко та просто
- 07.06 21:28 Досі не в собі: Дженніфер Еністон не може відійти від переляку через переслідування
- 07.06 20:59 Ніколи не викидайте лавровий лист: він справжній «санітар» для вашого будинку
- 07.06 20:45 Літні обереги та дівочі ворожіння на Русалчин Великдень: народні обряди, заклинання та заборони на Трійцю, яка в цьому році припадає на 8 червня
- 07.06 20:34 Не пережив друге важке поранення: на Київщині попрощались із 34-річним старшим солдатом
- 07.06 20:28 Росіяни скинули авіабомби на дитячу залізницю у Харкові: багато поранених
- 07.06 20:07 Кошичок з лаваша з ягодами та персиками: прекрасний літній десерт, який можна тим, хто худне
- 07.06 19:50 Камери на українських дорогах автоматично фіксуватимуть ще одне порушення ПДР
- 07.06 19:44 Окупанти почали використовувати один свій дрон як «матку»: що це означає і чим небезпечно
Український стрибун у висоту Дорощук став в компанії зірок віцечемпіоном етапу «Діамантової ліги» у Римі (відео)
Український стрибун у висоту Олег Дорощук, який став у березні чемпіоном Європи у приміщенні, посів друге місце на етапі престижної «Діамантової ліги» у столиці Італії Римі.
Вийшовши в сектор у статусі лідера світового сезону, 23-річний уродженець Кропивницького підкорив планку на висоті 230 см і поступився лише олімпійському призеру Ву Сан Хьоку з Південної Кореї (232 см). «Бронза» етапу дісталася Ромейну Бекфорду з Ямайки (2.26 м).
Додамо, що змагання в Римі стали провальними для володаря «золота» Ігор-2020, чемпіона світу Джанмарко Тамбері з Італії (216 см) та олімпійського чемпіона-2024 Хеміша Керра з Нової Зеландії (220 см).
Додамо, що для Олега Дорощука це друге у кар'єрі «срібло» «Діамантової ліги» після другого місця у фіналі сезону-2024. В активі українця також дві «бронзи» — у Сілезії та Римі.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українка Ярослава Магучих виграла 10-й поспіль етап «Діамантової ліги».
Фото X European Athletics83
Читайте нас у Facebook
Для Биків настав час перестати жити минулим, а Козам треба почати все з чистого аркуша: східний гороскоп на тиждень 9 — 15 червня
Київ, Одеса, Дніпро і ще 6 обласних центрів можуть залишитися без світла: у чому причина ймовірних відключень