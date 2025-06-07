Український стрибун у висоту Дорощук став в компанії зірок віцечемпіоном етапу «Діамантової ліги» у Римі (відео)

Український стрибун у висоту Олег Дорощук, який став у березні чемпіоном Європи у приміщенні, посів друге місце на етапі престижної «Діамантової ліги» у столиці Італії Римі.

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Вийшовши в сектор у статусі лідера світового сезону, 23-річний уродженець Кропивницького підкорив планку на висоті 230 см і поступився лише олімпійському призеру Ву Сан Хьоку з Південної Кореї (232 см). «Бронза» етапу дісталася Ромейну Бекфорду з Ямайки (2.26 м).

Додамо, що змагання в Римі стали провальними для володаря «золота» Ігор-2020, чемпіона світу Джанмарко Тамбері з Італії (216 см) та олімпійського чемпіона-2024 Хеміша Керра з Нової Зеландії (220 см).

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Додамо, що для Олега Дорощука це друге у кар'єрі «срібло» «Діамантової ліги» після другого місця у фіналі сезону-2024. В активі українця також дві «бронзи» — у Сілезії та Римі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українка Ярослава Магучих виграла 10-й поспіль етап «Діамантової ліги».

Фото X European Athletics

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