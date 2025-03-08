Українець Дорощук став чемпіоном Європи з найкращим результатом сезону у світі (відео)

Блискуче виступив на чемпіонаті Європи з легкої атлетики у приміщенні в нідерландському Апелдорні український стрибун у висоту Олег Дорощук, який з найкращим результатом сезону у світі і особистим рекордом завоював золоту медаль. Раніше українку Ярославу Магучих визнали легкоатлеткою року в Європі.

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23-річний лідер світового сезону з Кропивницького взяв із першої спроби висоти 217, 222, 226, 229, 232 та 234 см, випередивши у підсумковому протоколі чеха Яна Штефелу (229 см) та італійця Маттео Сіолі (229 см). Так високо ніхто з українців не стрибав аж 11 років (раніше Олег мав особистий рекорд 232 см).

Ще один наш стрибун — 25-річний Дмитро Нікітін — з результатом 226 см фінішував у фіналі на 5-й позиції.

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Додамо, що Дорошук став першим в історії українським стрибуном у висоту, який виграв чемпіонат Європи у приміщенні. Раніше Андрій Проценко брав європейське «срібло» у закритих приміщеннях у 2021 та 2023 роках.

До речі, у змаганнях жінок Україну в фіналі чемпіонату Європи представить 9 березня неперевершена олімпійська чемпіонка Ярослава Магучих .

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Ярослава Магучих побила світовий рекорд, що тримався 37 років.

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Фото X European Athletics

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