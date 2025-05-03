Українка Магучих виграла 10-й поспіль етап «Діамантової ліги» (відео)

У суботу, 3 травня, у китайському Шанхаї відбувається другий етап престижної легкоатлетичної «Діамантової ліги», триразовою чемпіонкою якої є українська стрибунка у висоту Ярослава Магучих.

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Вигравши минулими вихідними у Піднебесній стартовий етап змагань (з результатом 197 см), 23-річна красуня з Дніпра не залишила суперницям шансів і цього разу. Олімпійська чемпіонка Парижа перемогла з результатом 200 см, випередивши австралійку Ніколу Оліслагерс (198 см) та її співвітчизницю Елеанор Паттерсон (195 см).

Додамо, що Ярослава не дозволяє нікому себе обіграти на етапах «Діамантової ліги» з липня 2023 року — 10 перемог поспіль.

Ще одна українка Юлія Левченко з результатом 192 см на другому етапі поспіль фінішувала в секторі для стрибків у висоту на 4-й позиції (серед 10 спортсменок).

Нагадаємо, що минулого сезону Ярослава Магучиха зробила фантастичний стрибок на 2 метри 10 сантиметрів і побила світовий рекорд болгарки Стефки Костадінової, який тримався 37 років.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Ярославу Магучих із травмою виборола «бронзу» чемпіонату світу в закритих приміщеннях.

Фото X Diamond League, X European Athletics

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