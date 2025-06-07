Тельцям — «Трійка Кубків» та маленьке свято, Козерогам — «Лицар Мечів» та рішучість: Таро-прогноз на 8 червня

Фахівці в галузі Східних гороскопів склали прогноз на тиждень з 9 по 15 червня, а тарологи розповіли про прогноз карт на 8 червня 2025 року. Цей день несе в собі сильний енергетичний заряд і може стати важливою віхою як в особистій, так і духовній сфері, пише slovofraza.com.

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Козеріг — Лицар Мечів

Козероги будуть сповнені рішучості та ясності. Зосередьтеся, виключіть фактори, що відволікають, і дійте. Дисципліна та холодний розум приведуть до перемоги.

Водолій — Дев'ятка Денаріїв

День принесе Водоліям задоволення від досягнутого. Це момент для відпочинку та насолоди плодами своєї праці. Подякуйте собі за зусилля.

Риби — Правосуддя

Риби мають прийняти важливе рішення, спираючись на принципи, а не емоції. Все, що ви віддаєте світу, повернеться до вас. Будьте чесні із собою.

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Овен — Вісімка Жезлів

На Овнів чекає зіткнення з неправдивою інформацією. Будьте наполегливими, щоб розібратися в ситуації та захистити репутацію. Зберігайте внутрішню стійкість.

Телець — Трійка Кубків

День буде святковим та радісним. Чекайте на приємні зустрічі та новини. Діліться хорошим настроєм з оточуючими — це приносить сили.

Близнюки — Мир

Близнюки мають завершити старий етап і розпочати новий. Їх чекає відчуття гармонії та духовної зрілості, коли все стає на свої місця.

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Рак — Повішений

Раки зіткнуться з внутрішнім конфліктом та необхідністю змінити погляд на ситуацію. Настав час переосмислити цінності і поглянути всередину себе.

Лев — Лицар Жезлів

День буде сповнений пристрасті та енергії. Леви прагнутимуть мети, але будьте обережні з імпульсивними рішеннями. Спрямуйте енергію на конструктивні завдання.

Діва — Місяць

Для Дів день може бути незрозумілим та невизначеним. Це час для інтуїтивних почуттів та самороздумів. Не приймайте рішень поспіхом.

Терези — Король Кубків

Терезам важливо керувати своїми емоціями з мудрістю. Будьте чесні з собою та оточуючими, особливо у питаннях кохання та дружби.

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Скорпіон — Сімка Денаріїв

Скорпіонам потрібно проявити терпіння. Все, що ви розпочали, потребує часу для розвитку. Не поспішайте, зосередьтеся на довгостроковому плануванні.

Стрілець — Четвірка Мечів

Стрільцям рекомендується відновлення та відпочинок. Пауза і тиша допоможуть відновити ментальні сили та знайти спокій для ухвалення важливих рішень.

Як писали «ФАКТИ», раніше астрологи назвали знаки зодіаку, яким Фортуна допоможе розбагатіти влітку 2025 року.

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