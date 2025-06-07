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Тест «Ключі від щастя»: чи знаєте ви секрети життя найщасливішого народу у світі
Бути щасливою хоче кожна людина. Однак це завдання, як відомо, не з простих.
А чи знаєте ви, що Фінляндія вже восьмий рік поспіль посідає перше місце у рейтингу щасливих країн? Зрозуміло, дуже важливий, на думку фінів, високий рівень соціального захисту, який дає можливість дивитися спокійно та впевнено у завтрашній день. Але є й низка інших факторів.
Цей тест відкриє вам секрети щастя по-фінськи, які варто взяти до уваги.
Тест «Ключі від щастя»
1. Що робить людей у Фінляндії щасливими?
А. наявність хобі
Б. смачна та ситна їжа
В. якість телевізійних програм
2. Що із цього списку додає фінам щастя?
А. гра в шахи
Б. гра в бадмінтон
В. сауна
3. Щоб відчути гармонію та відновитися, фіни йдуть:
А. у парк
Б. у торговий центр
В. у кондитерську
4. Для більшості фінів важливий баланс між:
А. відпочинком та роботою
Б. прибутком та витратами
В. часом, проведеним у сім'ї, та часом, проведеним із друзями поза межами дому
5. Який із цих «наборів» найближчий фінам?
А. картина, статуетка, комод
Б. плед, дерев'яна таця та м'яке освітлення
В. журнальний столик, цукерниця, килим
Правильні відповіді: 1 — А, 2 — В, 3 — А, 4 — А, 5 — Б.
Якщо ви помилилися не більше одного разу, ви знаєте секрети щастя, а отже, ключі від щастя у ваших руках. Якщо у вас не більше двох неправильних відповідей, ви на правильному шляху на щастя. Якщо ви зробили більше помилок, сам факт, що ви цікавитеся цією темою, говорить про те, що ви особистість, яка прагне гармонії.
Радимо також перевірити себе на знання нових трендів у літніх прикрасах.
Фото з альбому Ольги Сметанської208
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