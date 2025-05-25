Тренди у літніх прикрасах: тест від тренд-редакторки «ФАКТІВ» Ольги Сметанської

Орієнтуватися у трендах завжди корисно. Це допоможе вам виглядати стильно та впевнено. Тести зараз популярний жанр у багатьох медіа світу. Вони допомагають трохи перезавантажитись і дізнатися щось нове.

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Авторський тест тренд-редакторки «ФАКТІВ» Ольги Сметанської містить інформацію, яку варто взяти до уваги.

Тест «Тренди у літніх прикрасах»

1. Модний зараз тенісний браслет — це:

А тканинна нитка

Б ланцюжок з камінням однакового розміру

В браслет, у декорі якого є тенісний м'ячик

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2. Прикраси у стилі «бохо» не доречні:

А на вечірці

Б в офісі

В концерті

3. З яким предметом інтер'єру асоціюються модні зараз сережки?

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А люстра

Б комод

В карниз

4. Яке поєднання кольорів в прикрасах зараз на піку популярності?

А золото та срібло

Б чорний та білий

В фуксія і білий

5. Яка підвіска зараз дуже популярна на сумках? У вигляді:

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А вишні

Б мандарина

В ананаса

6. Який декор на піку популярності в одязі:

А арт-гудзики

Б паєтки

В намистини

Правильні відповіді: 1-Б, 2-Б, 3-А, 4-А, 5-А, 6-В.

Якщо ви помилилися не більше одного разу, ви практично гуру моди. Якщо у вас не більше двох неправильних відповідей, ви у тренді, а читання розділу СТИЛЬ ЖИТТЯ у «ФАКТАХ» додасть вам ще чимало знань у цій сфері. Якщо ви зробили більше помилок, сам факт, що ви цікавитеся модою, говорить про те, що ви особистість, яка має свій стиль або перебуває на шляху до цього.

Раніше Ольга Сметанська порадила, які аксесуари взяти із собою на відпочинок, щоб почуватися комфортно.

Фото з альбому Ольги Сметанської

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