Великий обмін полоненими та тілами загиблих відкладено: Україна та росія звинувачують одна одну

Представники країни-агресорки стверджують, що Україна нібито перенесла обмін полоненими на «невизначений термін». Помічник російського диктатора Володимир Мединський звинуватив Україну в тому, що вона нібито «неочікувано перенесла» як обмін тіл загиблих, так і сам процес обміну військовополоненими. Про це повідомили пропагандистські ЗМІ.

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Він заявив, що Україна отримала перший список зі 640 військовополонених, яких росія класифікує як «поранені», «тяжкохворі» та «молодь». Помічник диктатора також заявив, що росія вже доставила до району обміну першу партію з 1212 тіл українських військових у рефрижераторах.

«рф закликає Україну забрати тіла 6 000 солдатів і офіцерів ЗСУ, щоб сім’ї могли по-людськи віддати їх землі», — зазначив Мединський.

Координаційний штаб з питань поводження з військовполоненими повідомив, що сьогоднішні заяви російської сторони, не відповідають дійсності та попереднім домовленостям ані щодо обміну полонених, ані щодо репатріації тіл.

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«Протягом останнього тижня команди з обох боків вели роботу у двох напрямках — репатріації тіл загиблих військовослужбовців та обміну полонених. Щодо обміну полонених — Україна подала списки на обмін, сформовані відповідно до чітко визначених категорій, погоджених під час перемовин у Стамбулі: тяжко поранені, тяжко хворі, за формулою „всіх на всіх“, а також молоді військовослужбовці. Російська сторона передала інші списки, які не відповідають узгодженому підходу. Україна надала відповідні коментарі, і наразі наступний крок очікується від російської сторони», — йдеться у повідомленні.

Там також зазначили, що щодо репатріації тіл — справді була досягнута домовленість.

«Дата — не була узгоджена. Натомість замість послідовного виконання домовленого алгоритму, російська сторона вдалася до односторонніх дій, які не були погоджені в рамках спільного процесу», — йдеться у повідомленні.

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Координаційний штаб з питань поводження з військовполоненими закликає російську сторону припинити брудні ігри та повернутися до конструктивної роботи, задля повернення людей в обидві сторони та чітко виконати домовленість в найближчі дні.

Міністерство оборони України закликало російську сторону не створювати штучних перепон і брехливих заяв, щоб не повертати українських полонених та не забирати їхніх полонених в росію.

«В Стамбулі росіяни дали чітку обіцянку — починаючи з цих днів, провести обмін полонених за визначеними категоріями (важкопоранені, поранені, після 2000 року народження) та почати поетапну репатріацію тіл загиблих — російських в росію, українських в Україну. Українська сторона, на жаль, зіштовхнулась з черговими спробами „переграти“ домовленості постфактум. Якщо зараз російська сторона відмовляється від того, що було обіцяно в Стамбулі, це вкотре ставить питання про рівень та спроможність російської перемовної групи. Домовленості, які були досягнуті, мають реалізовуватись саме так, як це було обговорено у Стамбулі та під час подальших технічних консультацій», — повідомили в Міноборони.

Днями президент Володимир Зеленський висловився щодо обміну тіл полеглих солдатів. Він заявив, що українська сторона має документи, згідно з якими, росія ідентифікувала близько 15−20% тіл українських військових, які в неї є.

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«Ми не жартуємо з нашими полеглими, важливо, щоб ми отримали тіла українців, а не росіян, яких вони хочуть позбавитися, бо вже був такий прецедент», — пояснює Зеленський.

Пізніше голова українського Координаційного штабу з питань військовополонених Петро Яценко повідомив, що обмін полоненими та тілами загиблих перенесено на наступний тиждень, інформує ВВС.

Як писали «ФАКТИ», Україна і росія 2 червня провели другий раунд мирних переговорів, де домовились провести обмін полоненими.

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