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Обмін полоненими і не тільки: Умєров розкрив деталі, про що домовились Україна та рф у Стамбулі

18:19 2 червня 2025
Умєров після зустрічі з росіянами у Стамбулі, фото скриншот відео

Україна і росія сьогодні, 2 червня, провели другий раунд мирних переговорів, які тривали трохи більше ніж годину.

Міністр оборони, голова української делегації, Рустем Умєров сказав, що українська сторона отримала меморандум від російської сторони. Команда матиме тиждень для його вивчення. Після цього сторони узгодять наступні кроки, передають «Новини.Live».

За його словами, на зустрічі обговорювали нові обміни полоненими. Україна наполягала на звільненні всіх полонених і поверненні цивільних. Також українські чиновники вимагали негайного звільнення студентів.

«Ми домовилися про обміни, скоро повідомимо деталі. Ми зосереджуємося на тяжкопоранених і хворих. Фокус на молоді, а також обмін тілами загиблих. Подробиці та інформацію повідомимо пізніше», — наголосив міністр оборони.

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Київ також наполягав на поверненні українських дітей, яких росіяни вивезли до рф.
Мединський на зустрічі заперечував, що росія вивезла десятки тисяч українських дітей, назвавши це пропагандою.

Також було обговорено можливість припинення вогню, на що росія не погодилася. За словами Умєрова, росіянам треба ще тиждень, щоб відповісти на документ про припинення вогню.

Як пише Axios з посиланням на джерела, рф у своєму меморандумі, який передали Україні, рф продовжує вимагати повністю вивести українські війська з територій Запорізької, Донецької, Луганської та Херсонської областей.

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Раніше такі вимоги озвучував путін. Україна вважає це неприйнятним.

При цьому ще одним пунктом обговорень стала можлива зустріч між президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором володимиром путіним.

За словами Умєрова, Україна переконана, що ключові питання «можуть бути вирішені лише на рівні лідерів». Він додав, що не виключається долучення лідерів інших країн, зокрема президента США Дональда Трампа.

Україна запропонувала росії провести наступну зустріч цього місяця — 20−30 червня.

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«Це вкрай важливо для досягнення прогресу в переговорному процесі», — зазначив Умєров.

Зазначимо, що під час першого раунду переговорів Україна й росія погодили обмін полоненими у форматі «1000 на 1000». Такий обмін провели протягом трьох днів — з 23 по 25 травня.

Нагадаємо, українські та російські чиновники зустрілися сьогодні, 2 червня, у Стамбулі, щоб обговорити шляхи до завершення війни. Зокрема, країна-агресор росія обіцяла передати Україні меморандум зі своїм баченням можливого припинення вогню.

Нагадаємо, глава литовського МЗС Кястутіс Будріс переконаний, що в ході других прямих переговорів між росією та Україною, швидше за все, не буде досягнуто відчутних результатів. Адже рф не налаштована передусім на припинення вогню й продовжує ставити Києву ультиматуми.

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