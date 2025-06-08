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Як швидко рф зможе відновити знищені літаки: прогноз аналітиків
За оцінками західних експертів з військової авіації, росії знадобиться кілька років, щоб замінити бомбардувальники з ядерною зброєю, які були знищені в результаті ударів українських безпілотників. Супутникові знімки аеродромів у Сибіру та на крайній півночі росії показують значні пошкодження від атак, кілька літаків повністю згоріли, хоча існують суперечливі версії щодо загальної кількості знищених або пошкоджених літаків, пише Reuters.
За оцінками США, було уражено до 20 військових літаків — приблизно половина від кількості, оціненої президентом України Володимиром Зеленським — і близько 10 було знищено, повідомили Reuters два американські чиновники. На практиці, за словами експертів, вони не матимуть серйозного впливу на ядерний ударний потенціал росії, який в основному складається з наземних і підводних ракет.
Однак бомбардувальники Ту-95МС «Ведмідь-Г» і Ту-22М3, які були уражені, входили до складу флоту дальньої авіації, який росія використовувала протягом війни для запуску ракет по українських містах, оборонних заводах, військових базах, енергетичній інфраструктурі та інших цілях, сказав Джастін Бронк, авіаційний експерт лондонського аналітичного центру RUSI.
Бронк зазначив, що на початку вторгнення в Україну в 2022 році росія мала флот із 50−60 літаків Bear-H і близько 60 літаків Backfire, а також близько 20 важких бомбардувальників Tu-160M Blackjack, здатних нести ядерну зброю. Він оцінив, що росія зараз втратила більше 10% сукупного флоту Bear-H і Backfire, враховуючи атаки 1 червня і втрату декількох літаків на початку війни — один був збитий, а інші були вражені на землі.
Ці втрати «спричинять значний тиск на ключові російські сили, які вже працювали на максимальній потужності», сказав Бронк Reuters.
Заміна літаків буде складним завданням. І Bear H, і Backfire — це літаки, які були розроблені в радянську епоху і вже десятиліттями не випускаються, сказав Дуглас Баррі, експерт з аерокосмічної галузі в Міжнародному інституті стратегічних досліджень у Лондоні, хоча існуючі літаки протягом років модернізувалися. Баррі сказав, що будівництво нових аналогічних літаків є дуже малоймовірним, і незрозуміло, чи має росія придатні для використання запасні літаки будь-якого типу.
Західні санкції проти росії спрямовані на обмеження імпорту компонентів, таких як мікропроцесори, які є життєво важливими для авіаційних систем, хоча москва досі була порівняно успішною у пошуку альтернативних джерел, додав Баррі.
росія модернізує свій парк бомбардувальників Blackjack. Однак виробництво нових відбувається повільно — один російський військовий блогер оцінив його в чотири літаки на рік — і західні експерти кажуть, що прогрес у розробці російського бомбардувальника нового покоління PAK DA також рухається повільно.
Як повідомляли «ФАКТИ», після операції «Павутина» росіяни перевели уцілілі стратегічні бомбардувальники аж на Чукотку, за 6,6 тисячі кілометрів від України, в надії, що фури з дронами туди не доїдуть.414
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